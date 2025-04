F1, GP Giappone in streaming gratis? Guarda la gara in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere GP Giappone in streaming gratis.

Fino a domenica 6 aprile, appuntamento in diretta esclusiva con il terzo appuntamento del 2025 di Formula 1, il Gran Premio del Giappone. L’evento non sarà disponibile in diretta streaming gratuita in Italia, ma si potrà vivere in diretta televisiva su Sky e in streaming su NOW (clicca qui per abbonarti), la piattaforma online della tv di Comcast.

Si parte con la prima sessione di prove libere stanotte alle 4.30, mentre bisognerà attendere le 8 per la seconda sessione. Sabato alle 4.30 del mattino la terza sessione di libere, anticipo delle qualifiche che scatteranno alle 8. Domenica la gara, con il semaforo verde atteso alle 7 del mattino.

Telecronaca affidata come di consueto a Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Dove vedere GP Giappone tv streaming? La programmazione di Sky

Di seguito, tutti gli appuntamenti per il GP del Giappone:

Notte giovedì 3 – venerdì 4 aprile

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.45: Paddock Live

Ore 8: F1 – Prove Libere 2

Ore 9: Paddock Live

Ore 9.30: Paddock Live Show

Ore 10: Al fianco di Max

Ore 10.15: conferenza stampa Team Principal

Ore 20.45: Al fianco di Max

Notte venerdì 4 – sabato 5 aprile

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.15: Warm Up

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 8: F1 – Qualifiche

Ore 9.15: Paddock Live

Ore 9.45: Paddock Live Show

Ore 10.15: F1 – Qualifiche (replica)

Ore 12.45: F1 – Qualifiche (replica)

Ore 14.30: Al fianco di Max

Ore 14.45: F1 – Qualifiche (replica)

Ore 19.30: Al fianco di Max

Notte sabato 5 – domenica 6 aprile