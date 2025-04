F1, dove vedere il GP del Giappone in tv e in streaming: guardalo in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere GP Giappone tv streaming.

Fino a domenica 6 aprile, appuntamento in diretta esclusiva con il terzo appuntamento del 2025 di Formula 1, il Gran Premio del Giappone, da vivere in diretta televisiva su Sky e in streaming su NOW (clicca qui per abbonarti), la piattaforma online della tv di Comcast.

Si parte con la prima sessione di prove libere stanotte alle 4.30, mentre bisognerà attendere le 8 per la seconda sessione. Sabato alle 4.30 del mattino la terza sessione di libere, anticipo delle qualifiche che scatteranno alle 8. Domenica la gara, con il semaforo verde atteso alle 7 del mattino.

Telecronaca affidata come di consueto a Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Dove vedere GP Giappone tv streaming? La programmazione di Sky

Di seguito, tutti gli appuntamenti per il GP del Giappone:

Notte giovedì 3 – venerdì 4 aprile

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.45: Paddock Live

Ore 8: F1 – Prove Libere 2

Ore 9: Paddock Live

Ore 9.30: Paddock Live Show

Ore 10: Al fianco di Max

Ore 10.15: conferenza stampa Team Principal

Ore 20.45: Al fianco di Max

Notte venerdì 4 – sabato 5 aprile

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.15: Warm Up

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 8: F1 – Qualifiche

Ore 9.15: Paddock Live

Ore 9.45: Paddock Live Show

Ore 10.15: F1 – Qualifiche (replica)

Ore 12.45: F1 – Qualifiche (replica)

Ore 14.30: Al fianco di Max

Ore 14.45: F1 – Qualifiche (replica)

Ore 19.30: Al fianco di Max

Notte sabato 5 – domenica 6 aprile