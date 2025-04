Dove vedere Al Hilal Al Nassr tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Hilal Al Nassr tv streaming, 26esima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.

In palio ci sono punti importantissimi per i rispetti obiettivi. I padroni di casa, campioni in carica, cercano una vittoria per tenere viva la corsa al primo posto, attualmente occupata dall’Al Ittihad che ha quattro punti di vantaggio a nove giornate dalla fine del campionato. Dall’altra parte, la formazione di Stefano Pioli invece è bisognosa di una vittoria per non lasciarsi potenzialmente scavalcare dall’Al Qadisiya, attualmente appaiata a 51 punti al terzo posto, l’ultimo utile per qualificarsi alla prossima AFC Champions League.

Dove vedere Al Hilal Al Nassr tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Al Hilal e Al Nassr si giocherà al Kingdom Arena di Riyadh, venerdì 4 aprile 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.

Dove vedere Al Hilal Al Nassr tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Al Hilal-Al Nassr non sarà visibile in chiaro, visto che Sportitalia, che trasmette due match settimanali della Saudi Pro League, ha deciso di non trasmettere questo incontro. Quindi il big match di quest’oggi non sarà visibile su nessuna televisione italiana.

Ma per gli appassionati del calcio saudita, ricco di stelle sopratutto in partite come queste, la sfida fra Al Nassr e Al Hilal si potrà seguire con i commenti dello studio del canale tematico Al Nassr TV, visibile su DAZN (clicca qui per abbonarti).