Barcellona, caso posti VIP: la Liga vede al ribasso il tetto salariale

La vendita dei posti VIP del nuovo Spotify Camp Nou, che vedrà la prima partita del Barcellona nella prossima stagione, potrebbe rivelarsi alla fine dei conti un’arma a doppia taglio per il club blaugrana guidato da Joan Laporta.

Come riporta il quotidiano spagnolo AS, dopo che il revisore contabile del Barça, Crowe Global, hanno espresso dubbi su come contabilizzare l’operazione che ha portato in cassa circa 100 milioni di euro facendo slittare così la presentazione della semestrale alla Liga, ora il massimo campionato spagnolo ha rivisto al ribasso il limite di spesa dei blaugrana relativo al costo del gruppo squadra, una delle misure introdotte dal FPF interno della Liga.

Già negli scorsi mesi la Liga, e anche la Federcalcio spagnola, avevano sollevato dubbi su tale operazione nell’ambito delle non iscrizione alla rosa del Barça dei calciatori Dani Olmo e Pau Victor, poi reinseriti grazie al ricorso accettato dal Consiglio Superiore dello Sport. Questo il comunicato integrale, diviso in nove punti, dove la Liga spiega le ragioni della sua scelta di abbassare il limite massimo legato al costo del gruppo squadra:

«Di fronte alle diverse informazioni pubblicate riguardo all’operazione societaria relativa ai Palchi VIP comunicata a LaLiga dal FC Barcellona alla fine del mese di dicembre scorso, e di fronte alla responsabilità che ha questa istituzione nell’applicazione delle norme del ‘Fair Play’ finanziario, e dei documenti e delle operazioni che danno luogo allo stesso, da LaLiga vogliamo chiarire: