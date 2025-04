La Coppa Italia 2024/25 entra nel vivo, con le sfide delle semifinali. Stasera infatti partiranno le gare d’andata che definiranno le due finaliste del torneo: aprirà il programma Empoli-Bologna, mentre domani toccherà a Milan-Inter, con le gare di ritorno che si disputeranno tra il 23 e il 24 aprile. Con la definizione delle semifinaliste, si è ristretto anche il campo sulle squadre che potranno giocare la prossima Supercoppa italiana.

In attesa di capire se la futura edizione del torneo si giocherà in Arabia Saudita dopo che è già stato confermato il format della Final Four, è possibile dare uno sguardo alla situazione sulle possibili squadre partecipanti. Partendo proprio dalla Coppa Italia, in attesa delle semifinali in corsa ci sono Bologna, Milan, Empoli e Inter.

Guardando invece al campionato, la corsa per i primi due posti sembra essere al momento un discorso tra Inter e Napoli (in ordine di classifica al momento attuale). Il tema della qualificazione alla Supercoppa si potrebbe però allargare alla terza classificata in Serie A, qualora una delle finaliste di Coppa Italia fosse già sicura del proprio posto anche tramite il campionato (solo l’Inter ormai può creare questa situazione).

Supercoppa italiana 2026 squadre qualificate – La situazione verso la prossima edizione

Dunque, sulla base di queste premesse, ecco le squadre in corsa per la prossima edizione della Supercoppa italiana, qualora fosse confermato il format della Final Four:

Finalista Coppa Italia – Milan o Inter (da un lato); Bologna o Empoli (dall’altro)

– Milan o Inter (da un lato); Bologna o Empoli (dall’altro) Seconda finalista Coppa Italia – Milan o Inter (da un lato); Bologna o Empoli (dall’altro)

– Milan o Inter (da un lato); Bologna o Empoli (dall’altro) Prima classificata Serie A – Inter o Napoli

Inter o Napoli Seconda classificata Serie A – Inter o Napoli

Come detto, qualora fosse l’Inter ad andare in finale e i nerazzurri dovessero contestualmente occupare uno dei primi due posti in Serie A, anche la terza classificata in campionato entrerebbe in Supercoppa, posizione in questo momento occupata dall’Atalanta che però si deve guardare le spalle visto che Bologna e Juventus sono rispettivamente a due e tre punti dai bergamaschi.