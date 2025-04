Real Madrid Real Sociedad in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Real Madrid Real Sociedad in streaming gratis, gara valevole per la gara di ritorno delle semifinali della Copa del Rey, la coppa nazionale spagnola.

I Blancos di Carlo Ancelotti sono in corsa per tutte le competizioni stagionali e all’andata sono riusciti a vincere in trasferta per 1-0 grazie al sigillo del giovanissimo talento Endrick. Vinicius e compagni sono al secondo posto in Liga, dietro ai nemici storici del Barcellona, ai quarti di Champions League dove se la dovranno vedere contro l’Arsenal dopo aver eliminato l’Atletico Madrid ai calci di rigore. Dall’altra parte, la Real Sociedad si trova al 10° posto in classifica, ampiamente sopra la zona retrocessione ma abbastanza lontana per ambire a un piazzamento europeo.

Real Madrid Real Sociedad in streaming gratis? Quando si gioca e come vedere la sfida

La partita fra Real Madrid e Real Sociedad si giocherà allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, martedì 1° aprile 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.30.

La sfida Real Madrid-Real Sociedad sarà possibile seguirla in diretta in Italia. Infatti, le partite saranno trasmesse ancora una volta sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, che si conferma sempre più punto di riferimento per gli appassionati di calcio spagnolo dopo aver trasmesso, in collaborazione con TeleLombardia, le tre sfide (due semifinali e la finalissima) della Supercoppa spagnola appena disputata in Arabia Saudita.