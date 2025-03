Barça, dubbi dei revisori sui posti VIP venduti per 100 mln: mercato a rischio

La vendita dei palchi VIP del futuro Camp Nou, il nuovo impianto del Barcellona in fase di realizzazione e che sarà utilizzabile dai blaugrana a partire dalla prossima stagione, ha sollevato alcuni dubbi nei revisori dei conti del club catalano.

Come riportato dal programma Qué T’hi Jugues della televisione SER Catalunya, il tema legato alla contabilizzazione dei ricavi derivante da questa operazione da 100 milioni di euro da parte di Crowe Global, società che ha sostituito Gran Thornton come revisore, ha portato il club blaugrana a rinviare la redazione e la presentazione dei conti del primo semestre di stagione alla Liga.

La cessione di 475 posti VIP, pari al 5% del totale, era stata utilizzata come strumento, almeno nelle intenzioni del club, per rientrare nei parametri imposti dal Fair Play Finanziario della Liga, in particolar modo relativamente alla norma denominata 1:1, che permette ai club di poter spendere sul mercato dei trasferimenti ogni euro incassato da una cessione. Condizione, questa, che il Barcellona aveva recuperato a gennaio dopo sessioni complicate dalla sua situazione economico-finanziaria.

Proprio per questo, entro la fine del mese di marzo, era prevista la presentazione alla Liga del report economico-finanziario dei primi mesi della stagione in corso come step intermedio, facendo riferimento ai conti al 31 dicembre del 2024. Conti in cui dovevano essere incluse le risorse derivanti dalla cessione dei posti VIP del nuovo Camp Nou. Ma, per il momento, non è arrivato il via libera di Crowe Global, che non ha avvallato la contabilizzazione di questa operazione, poiché non si tratta ancora di un ricavo reale del Barcellona.

E fino a quando il piano non sarà presentato, e in seguito approvato, il Barcellona non rientrerà nella regola 1:1 prevista dal FPF della Liga, interrompendo un percorso di risanamento dei conti al quale la società sta lavorando da diverso tempo. Proprio per questo, anche il calciomercato estivo potrebbe risentirne se questa operazione contabile non venisse finalizzata. Non sono esclusi dal discorso nemmeno i rinnovi, capitolo su cui il club di Joan Laporta sta accelerando per evitare brutte sorprese nei prossimi mesi.