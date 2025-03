GP Americhe in streaming gratis? Come seguire l’evento in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere GP Americhe in streaming gratis. Il Gran Premio delle Americhe 2025 si svolge oggi, domenica 30 marzo, sul Circuit of the Americas ad Austin, Texas. Per gli appassionati italiani, ecco come seguire l’evento in TV e in streaming.

GP Americhe in streaming gratis? La programmazione

Il GP delle Americhe non sarà visibile gratuitamente in diretta. Di seguito, la programmazione dell’evento per chi fosse interessato a seguirlo live:

Moto3: Gara alle 18:00, diretta su Sky Sport MotoGP e NOW ( clicca qui per abbonarti a NOW )

) Moto2:Gara alle 19:15, diretta su Sky Sport MotoGP e NOW

MotoGP: Gara alle 21:00, diretta su Sky Sport MotoGP e NOW

Per chi non fosse abbonato a Sky e volesse seguire il GP delle Americhe in streaming, la gara sarà visibile anche su NOW (clicca qui per abbonarti a NOW), il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky. Seguire il GP di Barcellona in streaming su NOW è semplice. Basta scegliere immediatamente l’offerta Sport, che consente di accedere a tutti i contenuti sportivi che sono parte della proposta di Sky.

L’offerta Sport comprende le emozioni del Calcio e dello Sport firmato Sky: la Serie A TIM 2024-29 con 3 partite su 10 ogni giornata, la UEFA Champions League 2024-2027 in esclusiva con 185 partite su 203 a stagione, il calcio europeo, i motori e molto altro.

Il Pass mensile ha un costo di 24,99 euro e dura 30 giorni. Si attiva al momento dell’acquisto e si può disdire il rinnovo automatico senza alcun vincolo entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione. Tuttavia, è possibile approfittare dell’offerta da 14,99 euro al mese, con il vincolo per 12 mesi.

GP Americhe in streaming gratis? La differita

Per chi fosse interessato a seguire il GP gratuitamente, sarà invece disponibile la differita dell’evento, in programma su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

Questi tutti gli orari:

Moto3: Gara alle 20:05

Moto2: Gara alle 21:20

MotoGP: Gara alle 23:05

Le gare saranno trasmesse in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratuito sul sito tv8.it.

Il circuito di Austin è noto per essere uno dei tracciati preferiti di Marc Márquez, che ha ottenuto numerose vittorie su questa pista. Per non perdere neanche un momento dell’azione, assicurati di sintonizzarti sugli orari indicati e scegliere la piattaforma che meglio si adatta alle tue esigenze.