Ora solare si dorme di più o di meno? Con l’arrivo del cambio dell’ora – e le lancette che si sposteranno in avanti tra sabato 29 e domenica 30 marzo –, molti si chiedono se guadagneranno o perderanno ore di sonno. Il passaggio dall’ora solare all’ora legale (e viceversa) ha effetti diretti sul nostro ciclo sonno-veglia, influenzando la nostra routine quotidiana. Ma cosa succede esattamente al nostro riposo quando spostiamo le lancette?

Ora solare si dorme di più o di meno? Cosa succede con l’ora legale

Quando entra in vigore l’ora legale, solitamente a marzo, le lancette vengono spostate avanti di un’ora. Questo significa che si perde un’ora di sonno perché, pur svegliandoci alla stessa ora secondo l’orologio, in realtà abbiamo dormito meno del solito. Il nostro orologio biologico deve adattarsi a questo cambiamento, e alcune persone possono avvertire effetti come stanchezza e difficoltà di concentrazione nei primi giorni successivi.

Ora solare si dorme di più o di meno? Cosa succede con l’ora solare

Quando torniamo all’ora solare, di solito a ottobre, le lancette vengono spostate indietro di un’ora. Questo ci permette di dormire un’ora in più, poiché la sveglia suonerà quando il nostro corpo avrà avuto più tempo per riposare. Tuttavia, il cambiamento può influire sul ritmo circadiano, causando un temporaneo senso di affaticamento o disorientamento.

Ora solare si dorme di più o di meno? Effetti sul Sonno e Come Adattarsi

Indipendentemente dal tipo di cambio dell’ora, il nostro organismo può impiegare alcuni giorni per abituarsi alla nuova routine. Per ridurre l’impatto, ecco alcuni consigli utili:

Anticipare gradualmente il cambio : andare a dormire e svegliarsi 15-20 minuti prima (o dopo) nei giorni precedenti può aiutare l’adattamento.

: andare a dormire e svegliarsi 15-20 minuti prima (o dopo) nei giorni precedenti può aiutare l’adattamento. Esporsi alla luce naturale : il sole aiuta a regolare il ritmo circadiano e ridurre il senso di affaticamento.

: il sole aiuta a regolare il ritmo circadiano e ridurre il senso di affaticamento. Evitare stimolanti prima di dormire : ridurre l’uso di caffeina e dispositivi elettronici nelle ore serali può favorire un riposo più sereno.

: ridurre l’uso di caffeina e dispositivi elettronici nelle ore serali può favorire un riposo più sereno. Mantenere una routine costante: cercare di mantenere gli stessi orari di sonno e veglia anche nei fine settimana.

Ora solare si dorme di più o di meno? Conclusione

Il cambio dell’ora influisce sul nostro sonno, ma con alcune accortezze è possibile ridurre gli effetti negativi e adattarsi in modo graduale. Con l’ora legale si perde un’ora di sonno, mentre con l’ora solare se ne guadagna una. Ascoltare il proprio corpo e adottare sane abitudini può rendere il passaggio più semplice e meno stressante. Se vuoi affrontare il cambio dell’ora senza problemi, segui questi consigli e preparati a gestire al meglio il tuo riposo.