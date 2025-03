Dove vedere Croazia Italia Under 17 tv streaming: guardala in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Croazia Italia Under 17 tv streaming.

L’Italia Under 17, allenata da Massimiliano Favo, scende in campo per la terza e ultima sfida del Round 2 di qualificazione agli Europei di categoria, che si terranno questa estate con sede in Albania. Il terzo e decisivo impegno – dopo quelli vinti con Slovacchia e Ucraina – è fissato per la giornata di mercoledì 26 marzo alle ore 12.00, contro la Croazia, a punteggio pieno come gli Azzurrini, dopo che è stata posticipata rispetto alla data originaria prevista per ieri.

Dove vedere Croazia Italia Under 17 tv streaming – Il cammino degli azzurrini e dove seguire il match

Dopo aver concluso a punteggio pieno e senza subire reti il Gruppo 9 nella prima fase davanti a Norvegia, Galles e San Marino, l’Italia affronta ora la seconda fase delle qualificazioni, dove hanno già affrontato, e vinto, con Slovacchi e Ucraina, e ora gli Azzurrini di Favo dovranno vedersela la Croazia.

La partita non sarà trasmessa in diretta streaming su Vivo Azzurro TV (clicca qui per accedere), il canale della Federcalcio dedicato a tutte le Nazionali italiane. E non è prevista nemmeno una copertura televisiva tradizionale; pertanto, non sarà possibile seguire l’esordio degli Azzurrini nel Round 2 di qualificazioni ai prossimi Europei Under 17, con l’Italia chiamata a una vittoria in quel di Zagabria, visto che il pareggio ci vedrebbe chiudere secondi per la differenza reti

Dove vedere Italia Ucraina Under 17 tv streaming – I convocati

Il CT Massimiliano Favo ha convocato 20 calciatori per il Round 2 di qualificazione: