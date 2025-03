Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Musetti Djokovic tv streaming, incontro valido per gli ottavi di finale del Master 1000 di Miami.

Il torneo, iniziato lo scorso 18 marzo, si concluderà con la finalissima, in programma domenica 30, nell’iconico Hard Rock Stadium.

L’assenza del numero uno al mondo lascia spazio a una competizione ancor più incerta. Lo scorso anno, l’azzurro trionfò in finale contro Grigor Dimitrov, ma quest’anno il trono di Miami sarà conteso dai migliori del circuito. Tra i principali favoriti c’è Carlos Alcaraz, vincitore dell’edizione 2022, reduce dalla semifinale di Indian Wells e desideroso di riconquistare il titolo.

Dove vedere Musetti Djokovic tv streaming – Come seguire l’evento

L’incontro tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, valido per gli ottavi di finale del Master 1000 di Miami, si giocherà martedì 25 marzo non prima delle ore 20.45 italiane, presso l’Hard Rock Stadium di Miami.

L’incontro non sarà disponibile gratuitamente, per gli appassionati di tennis, il torneo di Miami sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) dal 18 al 30 marzo.

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento per seguire live tutti i match degli italiani e gli incontri più importanti. Alcune sfide saranno disponibili anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max. Inoltre, aggiornamenti, interviste e highlights saranno disponibili sul sito e sui canali social di Sky Sport.