Il futuro degli stadi italiani e non solo al centro di un nuovo approfondimento targato DAZN e Calcio e Finanza. DAZN infatti insieme a Calcio e Finanza e ABB lancia “Stadi 5.0”, la nuova serie on demand in sei episodi in cui il focus sarà centrato su uno dei temi di grande attualità nel mondo del pallone, in Italia e in Europa, ovverosia il futuro. Il progetto nasce dalla collaborazione tra DAZN, ABB Electrification (leader globale nel settore della distribuzione e gestione dell’energia elettrica, impegnato nella decarbonizzazione e nell’efficienza energetica) e Calcio e Finanza, punto di riferimento per l’analisi economico-finanziaria del mondo del calcio e dello sport.

In particolare, il direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini approfondirà, tramite dati e numeri concreti, la crescita dei club che hanno già adottato queste innovazioni e i progetti futuri delle società intenzionate a seguirne l’esempio. Insieme a lui ci saranno Pierluigi Pardo e Federica Zille che guideranno la narrazione e saranno affiancati non solo da manager di ABB ma anche dai talent di DAZN Andrea Stramaccioni ed Emanuele Giaccherini, che offriranno punti di vista esclusivi grazie alla loro esperienza da allenatore e calciatore.

Il primo episodio sarà disponibile su DAZN da domenica 9 marzo e avrà come tema centrale un impianto anche in questi giorni protagonista nelle cronache: parliamo di San Siro, il cui futuro è ancora in bilico tra il progetto del nuovo stadio nella stessa area e i piani di Inter e Milan che nel frattempo guardano anche alle zone nell’hinterland milanese. Nei successivi episodi, l’attenzione si sposterà su altri progetti come quelli di Roma, Lazio e Como, ma ci saranno anche approfondimenti su impianti già esistenti come l’Allianz Stadium della Juventus e il Bluenergy Stadium dell’Udinese. Il viaggio proseguirà oltre i confini italiani, analizzando il modello spagnolo con gli esempi all’avanguardia dei nuovi impianti di Atlético Madrid, Real Madrid e Barcellona.