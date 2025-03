Serie B, Sky acquista i diritti tv di due nuovi pacchetti fino a fine stagione

«La Lega Nazionale Professionisti B comunica che Sky Italia ha aderito all’offerta pubblicata in data 18 marzo 2025 dalla LNPB per i pacchetti “Highlights”, composto dai gol e dalle immagini salienti di tutte le gare disputate in ogni turno di campionato, e “Bar-Hotel”, per la trasmissione in diretta in tali pubblici esercizi di alcune gare della giornata».

Lo ha annunciato la Serie B in una nota ufficiale. In vista della parte finale di stagione, il campionato cadetto ha messo in vendita tre nuovi pacchetti di diritti legati al torneo. Nel dettaglio, i pacchetti acquisiti dalla pay-tv di Comcast sono i seguenti:

Bar-Hotel , per 90mila euro : 4 (quattro) Gare da disputarsi in ognuna delle 8 (otto) Giornate del Campionato di Serie B Stagione Sportiva 2024/2025 a decorrere dalla 31° (trentunesima) Giornata e fino alla 38° (trentottesima) Giornata, oltre alle Gare di Play Off e Play Out se disputate, secondo il calendario e il format della Competizione predisposto dalla LNPB e tenuto conto delle condizioni previste nel Contratto di Licenza.

Highlights, per 70mila euro: Tutti gli Eventi del Campionato di Serie B da disputarsi nella Stagione Sportiva 2024/2025 dalla 31° (trentunesima) alla 38° (trentottesima) Giornata oltre alle Gare di Play Off e Play Out se disputate, secondo il calendario e il format della Competizione predisposto dalla LNPB e tenuto conto delle condizioni previste nel Contratto di Licenza.

«L’accordo – conclude la Lega Serie B nella nota ufficiale pubblicata questo pomeriggio – è valido dalla 31a giornata di campionato (la prossima dopo la sosta delle nazionali) e fino al termine della stagione, inclusi eventuali playoff e playout».

Questo il commento dell’Executive Vice President Sport di Sky Marzio Perrelli: «Annunciamo con soddisfazione l’adesione da parte di Sky ai nuovi pacchetti messi in vendita dalla Lega Serie B. Siamo felici di tornare a offrire la nostra forza editoriale a questo importante campionato con una copertura che arricchisce la già ampia offerta di calcio su Sky, rinforzando la stretta connessione di Sky con le platee e le tifoserie di tutta Italia».