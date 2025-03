Dove vedere Italia Spagna Under 19 tv streaming: guardala in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Spagna Under 19 tv streaming.

La partita tra Italia e Spagna Under 19, in programma sabato 22 marzo 2025 alle ore 17:00, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio giovanile. Questo incontro, valido per l’Elite Round delle qualificazioni agli Europei Under 19, si terrà allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Questo incontro rientra nel Gruppo 5 dell’Elite Round delle qualificazioni agli Europei Under 19. Oltre a Italia e Spagna, il girone comprende Francia e Lettonia. Le vincitrici dei sette gironi si uniranno alla Romania, paese ospitante, nella fase finale del torneo, prevista dal 13 al 26 giugno 2025.

Dove vedere Italia Spagna Under 19 tv streaming – I precedenti

Le selezioni Under 19 di Italia e Spagna si sono affrontate in diverse occasioni negli ultimi anni. L’ultimo incontro risale al 15 gennaio 2025, in un’amichevole disputata a Madrid, dove la Spagna ha prevalso grazie a una rete di Rodriguez. Inoltre, nella semifinale degli Europei Under 19 del 2024, le Furie Rosse hanno eliminato gli Azzurrini ai tempi supplementari, per poi conquistare il titolo battendo la Francia in finale.

Dove vedere Italia Spagna Under 19 tv streaming – Come seguire la sfida

Per seguire la partita in diretta, gli appassionati potranno sintonizzarsi su Vivo Azzurro TV, la piattaforma ufficiale della FIGC dedicata alle nazionali italiane. È importante notare che la Rai non trasmetterà l’evento, rendendo Vivo Azzurro TV l’unica opzione per assistere al match in tempo reale.

Per seguire la diretta streaming su Vivo Azzurro TV, è necessario collegarsi al sito ufficiale della FIGC e accedere alla sezione dedicata alle trasmissioni in diretta. La piattaforma offre contenuti esclusivi sulle nazionali italiane, permettendo ai tifosi di rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità.

Dove vedere Italia Spagna Under 19 tv streaming – Probabili formazioni

Entrambe le squadre scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare i tre punti, fondamentali per la qualificazione alla fase finale del torneo. L’Italia, guidata dal CT Alberto Bollini, dovrebbe schierarsi con un 4-3-1-2, affidando l’attacco alla coppia Camarda-De Pieri, supportata dal trequartista Liberali. La Spagna, allenata da Santi Denia, potrebbe optare per un 4-3-3, con il tridente offensivo composto da Munoz, Janneh e Cordero.