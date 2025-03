Dove vedere Inghilterra Albania in tv e streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Inghilterra Albania tv streaming, prima giornata delle qualificazioni Mondiali 2026.

Inizia così il percorso delle formazioni UEFA, non tutte visto che ci sono da giocare i quarti di finale di Nations League, verso il torneo iridato che si svolgerà il prossimo anno in Stati Uniti, Messico e Canada.

Dove vedere Inghilterra Albania tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Inghilterra-Albania, match valido la prima giornata del girone K, si terrà al Wembley Stadium di Londra, il 21 marzo 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

La sfida non si potrà seguire al momento in televisione. Infatti, se l’Italia, quando inizierà il suo cammino, sarà in onda come sempre sulla Rai, le altre gare delle qualificazioni Mondiali non saranno visibili né su Mediaset né su Sky. Infatti, i diritti televisivi per le sfide UEFA non sono state assegnate a nessun broadcaster che opera in Italia.

Ma una possibilità di seguire le qualificazioni Mondiali, oltre alle partite dell’Italia, esiste. Infatti, le sfide di tutti i gironi saranno trasmesse in diretta, e gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.