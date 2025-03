Ascolti tv, oltre 8 milioni di spettatori su Rai 1 per Italia-Germania

Italia-Germania, nonostante il risultato finale deludente per gli Azzurri, che ora dovranno ottenere una vittoria in trasferta per centrare la qualificazione alla semifinale di Nations League, ha raccolto un ottimo risultato di pubblico davanti alla tv.

La sfida di ieri sera, giocata a San Siro e che ha permesso alla FIGC di registrare l’incasso più alto della storia della Nazionale, è stata seguita da una media di 8.013.421 spettatori, con uno share del 37,2%. Nel dettaglio, 8.213.000 persone hanno seguito il primo tempo con uno share del 36,5%, mentre la ripresa ha registrato 7.828.000 spettatori con il 37,9% di share.

Questo numero di telespettatori piazza Italia-Germania come la terza partita, Europei 2024 esclusi, più vista nella gestione Luciano Spalletti, alle spalle di Ucraina-Italia e Inghilterra-Italia, entrambe valide per le qualificazioni all’ultimo torneo continentale. Guardando al solo share, Italia-Germania si piazza invece al quarto posto dietro, oltre che alle due gare già citate, anche a Italia-Ucraina, altra sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2024.