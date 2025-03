Nations League, tutto pronto per i quarti di finale: quanto vale il torneo

La Nations League 2024/25 torna a essere protagonista, dopo diversi mesi di pausa, con i quarti di finale e le sfide di promozione-retrocessione fra le varie leghe. Una seconda fase che segue quella a gironi prevista per le 54 nazionali europee divise nelle quattro leghe.

L’Italia di Luciano Spalletti figura fra le otto qualificate alla fase a eliminazione diretta, dopo aver chiuso il proprio girone al secondo posto alle spalle della Francia. La prossima avversaria per gli Azzurri sarà un’altra grande Nazionale come la Germania. In palio, inoltre non ci sarà solamente il passaggio alle semifinali, ma anche il posto in un girone di qualificazione per i Mondiali 2026 sulla carta più abbordabile e con meno partite.

Ma oltre all’aspetto sportivo, c’è anche l’aspetto economico e una tradizione comunque favorevole dell’Italia in questo torneo, visto che gli Azzurri sono arrivati terzi nelle ultime due edizioni. Quanto vale dunque la Nations League? E quali sono i premi per chi arriva in fondo alla competizione?

Quanto vale Nations League 2024/25 – I premi a disposizione

La UEFA riconosce dei premi di partecipazione a tutte le federazioni, differenziandoli però in base alla lega di appartenenza. Ecco l’ammontare che ogni singola federazione riceverà dalla partecipazione alla Nations League 2024/25:

Lega A – 2,25 milioni di euro;

– 2,25 milioni di euro; Lega B – 1,5 milioni;

– 1,5 milioni; Lega C – 1,1 milioni;

– 1,1 milioni; Lega D – 750mila.

A queste cifre poi possono sommarsi premi per aver concluso il rispettivo gruppo al primo posto. Premi che vengono calcolati anche qui in base alla lega di appartenenza:

Lega A – 2,25 milioni di euro;

– 2,25 milioni di euro; Lega B – 1,5 milioni;

– 1,5 milioni; Lega C – 1,1 milioni;

– 1,1 milioni; Lega D – 750mila.

Ma se, come è noto, le tre leghe inferiori giocano avendo come obiettivo massimo la promozione, la Lega A mette in palio anche un trofeo, che nell’edizione scorsa fu vinto dalla Spagna. Infatti, le prime due classificare dei quattro gruppi della lega superiore sono passate alla fase a eliminazione diretta, che da quest’anno prevede anche i quarti di finale che si disputeranno con la formula di andata e ritorno.

La UEFA prevede, proprio in quest’ottica, dei premi aggiuntivi per le nazionali della Lega A che si qualificano alle Finals che comprendono semifinali, finale terzo-quarto posto e finalissima. Il massimo organo del calcio europeo stabilisce l’ammontare dei premi in base al piazzamento finale:

Primo posto – 6 milioni;

– 6 milioni; Secondo – 4,5 milioni;

– 4,5 milioni; Terzo – 3,5 milioni;

– 3,5 milioni; Quarto – 2,5 milioni.

Insomma, guardando all’Italia, gli Azzurri hanno già incassato 2,25 milioni di euro per la partecipazione al girone della Lega A. In caso di qualificazione, la Nazionale potrebbe contare su un minimo di ulteriori 2,5 milioni di euro. Arrivando in fondo e conquistando il trofeo, l’Italia potrebbe portare a casa un massimo di 8,25 milioni di euro da questa edizione del torneo.