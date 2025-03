Playout Nations League, dove vedere Turchia Ungheria tv streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Turchia Ungheria tv streaming.

La partita tra Turchia e Ungheria, valida per i playoff retrocessione della Lega A/B di Nations League, si disputerà giovedì 20 marzo 2025 alle ore 18:00. Questo incontro determinerà quale delle due nazionali manterrà il posto nella Lega A e quale retrocederà nella Lega B.

Dove vedere Turchia Ungheria tv streaming – La diretta

In Italia, nessuna emittente televisiva ha acquisito i diritti per trasmettere questa partita. Tuttavia, è possibile seguire l’incontro in diretta streaming gratuita sulla piattaforma ufficiale UEFA.tv. Per accedere alla diretta, è necessaria una registrazione gratuita al sito.

Dove vedere Turchia Ungheria tv streaming – Le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni dell’incontro:

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Ayhan, Demiral, Topcu, Eren Elmali; Kokcu, Yokuslu; Akgun, Guler, Yildiz; Kerem Akturkoglu. Allenatore: Vincenzo Montella.

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Fiola, Orban, Dardai; Nego, Nikitscher, Schafer, Nagy; Szoboszlai, Sallai; Varga. Allenatore: Marco Rossi.

Queste formazioni sono indicative e potrebbero subire variazioni fino al fischio d’inizio.

Dove vedere Turchia Ungheria tv streaming – L’importanza del match

Questo match rappresenta un momento cruciale per entrambe le nazionali. La Turchia, guidata dall’allenatore italiano Vincenzo Montella, punta a mantenere la propria posizione nella Lega A dopo una fase a gironi altalenante. L’Ungheria, sotto la guida di Marco Rossi, cercherà di ottenere una vittoria in trasferta per assicurarsi la permanenza nella massima divisione della Nations League.

La sfida tra Turchia e Ungheria si preannuncia intensa e determinante per il futuro delle due nazionali nella UEFA Nations League. Per non perdere nemmeno un minuto di questo importante incontro, sintonizzatevi su UEFA.tv alle 18:00 di giovedì 20 marzo 2025. In azione ci saranno anche diversi volti noti del calcio italiano, come lo juventino Kenan Yildiz e il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu.