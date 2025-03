Dove vedere Canada Messico tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Canada Messico tv streaming, semifinale della CONCACAF Nations League.

Così come la versione europea, la CONCACAF Nations League è arrivata alle sue fasi finali e si prepara a veder assegnato il trofeo 2024/25 per la sua quarta edizione. Nelle precedenti tre il torneo è sempre stato vinto dagli Stati Uniti, due volte avendo la meglio sul Messico e una volta sul Canada. Nei quarti di finale, il Canada ha avuto la meglio della Suriname, battuta sia all’andata che al ritorno. Messico che dal canto suo, ha superato il Costa Rica rimontando la sconfitta in trasferta dell’andata per 2-0 con un netto 4-0 al ritorno in casa.

Dove vedere Canada Messico tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Canada-Messico, match valido per la semifinale della CONCACAF Nations League 2024/25, si terrà al SoFi Stadium di Inglewood, California, il 21 marzo 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 03.30 italiane.

La CONCACAF Nations League, come è per la UEFA Nations League, non è visibile su alcuna televisione italiana, ma a differenza della competizione che vede protagoniste le nazionali europee, la CONCACAF Nations League non è visibile in Italia nemmeno via streaming. Quindi Canada-Messico sarà visibile su sito e app di OneFootball.