Dove vedere Italia Slovacchia Under 17 tv streaming: guardala in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Slovacchia Under 17 tv streaming.

L’Italia Under 17, allenata da Massimiliano Favo, inizia oggi il Round 2 di qualificazione agli Europei di categoria, che si terranno questa estate con sede in Albania. Il primo impegno è fissato per la giornata di oggi, mercoledì 19 marzo alle ore 15:30, contro la Slovacchia, presso il neutro Stadion sv. Josip Radnik di Sesvete, in Croazia.

Dove vedere Italia Slovacchia Under 17 tv streaming – Il cammino degli azzurrini e dove seguire il match

Dopo aver concluso a punteggio pieno e senza subire reti il Gruppo 9 nella prima fase davanti a Norvegia, Galles e San Marino, l’Italia affronta ora la seconda fase delle qualificazioni. Oltre alla Slovacchia, gli azzurrini sfideranno la Croazia e la Ucraina nel corso di questa settimana.

La partita non sarà trasmessa in diretta streaming su Vivo Azzurro TV (clicca qui per accedere), il canale della Federcalcio dedicato a tutte le Nazionali italiane. E non è prevista nemmeno una copertura televisiva tradizionale; pertanto, non sarà possibile seguire l’esordio degli Azzurrini nel Round 2 di qualificazioni ai prossimi Europei Under 17, che dovrà anche vedere un pronto riscatto da parte dei ragazzi di Favo che sono reduci da quattro sconfitte consecutive in altrettante amichevoli, fra cui due con la Francia, e altrettante con la Spagna.

Dove vedere Italia Slovacchia Under 17 tv streaming – I convocati

Il CT Massimiliano Favo ha convocato 20 calciatori per il Round 2 di qualificazione: