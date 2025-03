L’Italia di Luciano Spalletti si prepara a tornare in campo per proseguire il suo percorso nell’edizione 2024/25 della UEFA Nations League. Dopo aver conquistato il secondo posto nel girone – e l’accesso alla fase a eliminazione diretta – gli Azzurri se la vedranno con la Germania, in un doppio confronto che andrà in scena nello spazio di tre giorni. Chi avrà la meglio volerà alla Final Four del torneo per la conquista del titolo, sfide in programma nel mese di giugno.

Non soltanto, però. La qualificazione dell’Italia alle semifinali di Nations o l’uscita di scena degli Azzurri avranno un impatto anche sul percorso che la Nazionale dovrà affrontare per qualificarsi ai Mondiali del 2026, competizione che manca ormai dal 2014. Tutto ha origine dal sorteggio dei gironi di qualificazione per i Mondiali che si è tenuto lo scorso 13 dicembre.

Italia girone Mondiali 2026 – Il sorteggio dei gruppi di qualificazione

In quell’occasione è stato definito il percorso di tutte le Nazionali verso USA, Canada e Messico, fatta eccezione per le squadre partecipanti alle finali di Nations League. Le quattro Nazionali che passeranno alle Final Four (il turno successivo ai quarti) saranno automaticamente inserite in un raggruppamento per le qualificazioni Mondiali che è composto da quattro squadre. Il motivo? Con le finali di Nations League in programma a giugno, queste squadre dovranno giocare sei partite delle qualificazioni ai Mondiali fra settembre e novembre 2025, visto che non ci sono altre date disponibili, ed era necessario un gruppo ridotto.

E qui nasceva un problema temporale. Ovviamente le quattro nazionali che si giocheranno la Nations League si conosceranno proprio in questa pausa di marzo, mentre il sorteggio era in programma lo scorso 13 dicembre. Per risolvere la questione, la UEFA era ricorsa alle famose X, che hanno riempito i vuoti prendendo momentaneamente il posto di quelle nazionali di Lega A di Nations League che lotteranno per la Final Four.

Italia girone Mondiali 2026 – L’assegnazione dei posti mancanti

In base all’esito dei quarti di finale di Nations League, le Nazionali rimanenti saranno inserite nei vari gruppi per le qualificazioni Mondiali. Chi passa alle semifinali andrà in raggruppamenti da quattro, mentre chi verrà eliminato potrà essere inserito in uno di quelli da cinque, con una piccola percentuale di essere posto in quelli da quattro, visto che in totale i gruppi di questa tipologia sono sei e ne rimarrebbero due disponibili dopo l’inserimento delle semifinaliste di Nations.

Questa formula fra sorteggio e Nations League permette anche dei calcoli alle varie Nazionali, che conoscono già i due possibili raggruppamenti in cui saranno inserite per giocarsi l’accesso alla Coppa del Mondo. Infatti, potrebbe accadere che una Nazionale abbia la possibilità di essere inserita in un girone di qualificazione più semplice, sulla carta, perdendo il quarto di Nations, piuttosto che vincendolo.

Italia girone Mondiali 2026 – Il caso degli Azzurri

Nel caso dell’Italia di Luciano Spalletti, un successo nel doppio confronto con la Germania garantirebbe non solo il girone da quattro Nazionali, ma anche avversarie più abbordabili. Di seguito, le Nazionali che gli Azzurri affronteranno verso i Mondiali del 2026 in base all’esito del quarto di finale di Nations League: