La Nations League torna protagonista con il primo turno della fase a eliminazione diretta dell’edizione 2024/25 della manifestazione. Le squadre della Lega A, che si sono qualificate arrivando ai primi due posti dei gironi, si affronteranno in sfide di andata e ritorno, che stabiliranno le qualificate alla Final Four. Gli scontri per decidere chi vincerà il trofeo andranno in scena nel mese di giugno.

Tra le protagoniste di questo turno c’è anche l’Italia di Luciano Spalletti, che giocherà due volte nello spazio di pochi giorni contro la Germania. Passare il turno sarebbe importante anche nell’ottica del percorso verso i Mondiali del 2026: vincere significherebbe essere inseriti in un girone più breve e più semplice (almeno sulla carta) per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.

A parte le due sfide dell’Italia, che come di consueto sono trasmesse dalla Rai, gli appassionati di calcio nel nostro Paese non potranno seguire le altre partite della Nations League in televisione, visto che nessuna televisione ha rilevato i diritti tv della competizione nel nostro Paese. Un netto taglio rispetto al passato, visto che fino alla scorsa stagione le sfide più importanti della Nations League erano trasmesse su Mediaset (tramite Canale 20) e su Sky e NOW.

Dove vedere quarti Nations League? La possibilità UEFA TV

Ma, come detto, da questa stagione le partite della Nations League, a parte quelle dell’Italia, non sono più visibili su nessuna televisione italiana. A correre in soccorso degli appassionati ci pensa direttamente la UEFA. Attraverso il proprio servizio streaming, denominato UEFA TV, il massimo organo del calcio europeo trasmetterà tutte le partite dei quarti di finale della Nations League 2024/25, tranne le sfide dell’Italia, che rimangono una esclusiva Rai.

Di seguito, il programma completo dei match che saranno trasmessi nei prossimi giorni:

giovedì 20 marzo 2025, ore 20.45 – Croazia-Francia

giovedì 20 marzo 2025, ore 20.45 – Danimarca-Portogallo

giovedì 20 marzo 2025, ore 20.45 – Olanda-Spagna

domenica 23 marzo 2025, ore 20.45 – Francia-Croazia

domenica 23 marzo 2025, ore 20.45 – Portogallo-Danimarca

domenica 23 marzo 2025, ore 20.45 – Spagna-Olanda

Per accedere agli eventi è sufficiente iscriversi alla piattaforma. Trattandosi di una OTT che copre diversi mercati, gli incontri sono trasmessi in lingua inglese.