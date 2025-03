Serie A, spareggio Scudetto? La classifica avulsa e chi giocherebbe in casa

Il campionato di Serie A 2024/25 potrebbe non chiudersi alla trentottesima giornata. Nessuna novità: è noto, infatti, che con il regolamento degli ultimi due anni, in caso di arrivo a pari punti sarebbe uno spareggio a decidere chi vincerà lo Scudetto (oltre a chi si salverà e chi retrocederà, ribaltando lo sguardo verso le parti basse della classifica).

Una situazione – per quanto riguarda la lotta salvezza – che si è verificata esattamente due campionati fa con Spezia ed Hellas Verona che chiusero a pari punti e si giocarono la permanenza nel campionato di Serie A in una partita secca al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove a trionfare furono gli scaligeri.

Spareggio Scudetto regolamento – Cosa succede con tre squadre a pari punti

Ipotesi che potrebbe ripresentarsi quest’anno nella corsa al titolo, dal momento in cui Inter, Napoli e Atalanta si trovano nelle prime tre posizioni di classifica, con un distacco che ora si è allargato a sei punti, dopo il successo dei nerazzurri sui bergamaschi nella setata di ieri. Ma cosa succederebbe se tutte e tre queste squadre arrivassero al primo posto a pari punti?

Domanda che molti tifosi si sono posti e per la quale esiste una risposta precisa, anche se dopo il big match del Gewiss sembra più complicato che questa ipotesi possa concretizzarsi. Il regolamento prevede che se fossero tre (o addirittura quattro) le squadre ad arrivare a pari punti, si andrebbe a creare una classifica avulsa in cui le prime due in graduatoria si affronterebbero nello spareggio Scudetto.

I criteri presi in considerazione per la classifica sono i seguenti:

Punti negli scontri diretti

differenza reti negli scontri diretti

differenza reti nell’intero campionato

gol fatti nell’intero campionato

sorteggio

Al termine del match Atalanta-Inter, è stato definire ufficialmente quali saranno le due squadre impegnate nello spareggio Scudetto in caso di un arrivo di tutte e tre a pari punti. Questa la situazione degli scontri diretti:

Inter – 8 punti (4 partite; 8 GF; 2 GS) Napoli – 5 punti (4 partite; 5 GF; 7 GS) Atalanta – 3 punti (4 partite; 5 GF; 9 GS)

Con la vittoria dell’Inter nello scontro diretto con l’Atalanta, sarebbero il Napoli e la squadra di Inzaghi a giocarsi il titolo in caso di arrivo di tutte e tre le squadre a pari punti.

Spareggio Scudetto regolamento – La scelta della squadra padrona di casa

Una volta stabilite le due squadre impegnate nell’eventuale spareggio Scudetto, bisognerebbe poi decidere dove disputare la sfida (questo anche nel caso in cui le squadre a pari punti fossero solamente ue). Le regole prevedono che il match si giochi in casa della squadra meglio posizionata in termini di scontri diretti. Inter e Napoli, da questo punto di vista, si trovano in perfetto equilibrio. L’Atalanta è invece in vantaggio sui partenopei, ma si trova sotto con i nerazzurri. Questa, ad ora, la situazione degli scontri diretti (in grassetto la squadra che giocherebbe l’eventuale spareggio Scudetto in casa):

Inter -Napoli: 1-1; 1-1

-Napoli: 1-1; 1-1 Napoli- Atalanta : 0-3; 3-2

: 0-3; 3-2 Inter-Atalanta: 4-0; 2-0

Quindi, nel caso in cui due squadre dovessero chiudere il campionato a pari punti, ma una avesse gli scontri diretti in vantaggio rispetto all’altra a quel punto la partita che deciderà lo Scudetto si giocherebbe in casa di quest’ultima. Il match sarà di novanta minuti e, in caso di parità alla fine della partita, si tirerebbero direttamente i calci di rigore. In caso di parità negli scontri diretti, questi sono i criteri che definirebbero lo stadio per la disputa dell’incontro: