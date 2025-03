Serie A, corsa per l’Europa: chi è in vantaggio con chi negli scontri diretti

Non soltanto la corsa Scudetto tra Inter, Napoli e Atalanta, nella Serie A 2024/25 si infiamma anche la lotta per l’Europa, che – senza considerare le tre in corsa per il titolo, che sono lanciate di conseguenza verso la qualificazione alla prossima Champions League – vede coinvolte attualmente sei squadre.

Serie A scontri diretti – Sei squadre in corsa

I risultati della Roma negli ultimi turni hanno infatti fatto rientrare in corso anche i giallorossi di Claudio Ranieri, che nelle ultime 10 giornate hanno conquistato più punti di tutti in Serie A. Dal Bologna (attualmente quarto in classifica, dopo il netto successo sulla Lazio) al Milan, sono sei infatti le squadre raggruppate in appena sei punti.

Ma al netto dei punti di distanza tra le squadre, chi se la passa meglio in termini di scontri diretti? Va ricordato, infatti, che queste sfide sono fondamentali per capire chi si piazzerebbe davanti in classifica qualora si verificasse un arrivo a pari punti. Se in caso di eventuale lotta Scudetto o di lotta retrocessione tra due squadre, gli scontri diretti contano solamente per stabilire dove si giocherebbe lo spareggio, nel caso della corsa all’Europa determinano ancora il piazzamento in classifica.

Serie A scontri diretti – Fiorentina e Bologna avanti su quattro big

A 9 giornate dal termine del campionato, sono ancora diverse le sfide di ritorno che devono essere disputate, ma è tuttavia possibile farsi un’idea di chi si trova in vantaggio per quanto riguarda gli scontri diretti nella corsa ai piazzamenti europei:

IN VANTAGGIO

Juventus su Milan e Lazio (in attesa della gara di ritorno);

su e (in attesa della gara di ritorno); Lazio sul Milan ;

sul ; Fiorentina su Juventus , Lazio, Milan (in attesa del ritorno) e Roma (in attesa del ritorno);

su , (in attesa del ritorno) e (in attesa del ritorno); Bologna su Lazio , Fiorentina (in attesa del ritorno), Milan (in attesa del ritorno) e Roma ;

su , (in attesa del ritorno), (in attesa del ritorno) e ; Roma sulla Lazio (in attesa del ritorno).

Il Milan è attualmente in svantaggio negli scontri diretti con ognuna delle concorrenti per l’Europa, ma deve ancora disputare tre sfide di ritorno (con Bologna, Fiorentina e Roma) che potrebbero essere decisive.

IN PARITÀ (tutte in attesa del match di ritorno)

Juventus-Bologna

Juventus-Roma

Milan-Roma

Questa dunque la situazione attuale, in attesa che il quadro si completi nei prossimi mesi. Di seguito, una tabella riepilogativa: per ogni incrocio viene indicata la squadra in vantaggio negli scontri diretti.