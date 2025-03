Le qualificazioni ai Mondiali 2026 al buio in Italia: nessuno ha acquisito i diritti tv

La quarta e ultima pausa per le nazionali della stagione 2024/25 prenderà il via in questa settimana. Dopo le sfide del mese di settembre, quelle di ottobre e quelle di novembre, le selezioni europee torneranno in campo per disputare le partite valide per due competizioni differenti: la Nations League (tra playoff promozione e retrocessione e le sfide verso la Final Four) e le qualificazioni continentali per i Mondiali del 2026.

Dove vedere qualificazioni Mondiali 2026 – Diritti tv non assegnati

Inizierà dunque il percorso verso la prossima edizione della Coppa del Mondo, che l’Italia intraprenderà a partire dal mese di giugno o da quello di settembre 2025, in base ai risultati nel doppio confronto con la Germania nel playoff di Nations League. Le altre squadre – fatta eccezione per quelle che, come l’Italia, sono impegnate in Nations League – inizieranno invece a scendere in campo da subito. Le qualificazioni si concluderanno poi a marzo del 2026.

Un percorso che però non sarà possibile seguire al momento in televisione. Infatti, se l’Italia sarà in onda come sempre sulla Rai, le altre gare delle qualificazioni ai Mondiali 2026 non saranno visibili in televisione nel nostro Paese. Infatti, Mediaset, l’emittente che si era aggiudicata i diritti di trasmissione per le sfide verso Qatar 2022, non ha rinnovato l’accordo con la UEFA. Nessuna altra emittente ha inoltre deciso di acquisire i diritti tv, lasciando questa manifestazione di fatto “al buio”.

Dove vedere qualificazioni Mondiali 2026 – La possibilità UEFA TV

Una mancata trasmissione che – al netto dell’Italia, in onda sulla Rai – non consentirà dunque di vedere all’opera in tv le formazioni impegnate nella caccia a uno dei 16 posti riservati alla UEFA nella prima edizione dei Mondiali di calcio a 48 Nazionali. Ma una possibilità di seguire la Nations League, oltre alle partite dell’Italia, esiste.

Infatti, le sfide delle qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2026 saranno trasmesse in diretta e gratuitamente da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e che tutt’ora trasmette diverse partite della Youth League, la Champions League delle formazioni Under 19.

La stessa piattaforma, inoltre, ha trasmesso le partite della fase a gironi della Nations League 2024/25. Incontri che anche in questo caso non erano stati acquistati da nessuna emittente in Italia.