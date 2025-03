UEFA Nations League, dove vedere Italia Germania in tv e in streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Germania tv streaming, sfida valida per i playoff della nuova edizione della UEFA Nations League.

Dove vedere Italia Francia tv streaming? L’avvicinamento al match

Dopo la delusione dell’Europeo 2024, con l’eliminazione agli ottavi contro la Svizzera, l’Italia è ripartita nel migliore dei modi in Nations League in autunno, centrando la qualificazione alle finali che si disputeranno a partire da marzo e si concluderanno nel mese di giugno. Si parte – per la prima volta nella competizione – con i quarti di finale, e si chiuderà con la classica Final Four calendarizzata per questa estate.

Il ct Luciano Spalletti ha convocato 25 calciatori: prima chiamata in Nazionale per il difensore classe 2002 dell’Atalanta Matteo Ruggeri e per il centrocampista classe 2003 del Torino Cesare Casadei, mentre tornano a vestire la maglia azzurra Matteo Politano – convocato per l’ultima volta nel novembre 2023 – e Mattia Zaccagni, assente dalle gare dello scorso settembre.

Dove vedere Italia Germania tv streaming? Come seguire la sfida in diretta e le probabili formazioni

Il match tra Italia e Germania, in programma giovedì 20 marzo, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45, si potrà vedere in diretta televisiva su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre). Il match sarà disponibile gratuitamente anche in diretta streaming su Rai Play.

Queste le probabili formazioni della sfida: