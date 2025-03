Dove vedere finale Carabao Cup tv streaming, i dettagli

Dove vedere finale Carabao Cup tv streaming? Il Liverpool può curare le sue ferite europee e offrire ad Arne Slot il suo primo trofeo inglese nella finale della Coppa di Lega (denominata Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione), ma dovrà resistere al Newcastle e ai suoi tifosi, a digiuno di trofei in Inghilterra da 70 anni. “Per noi è come la Coppa del Mondo”, ha dichiarato il capitano Bruno Guimarães, determinato a “scrivere la storia” del club bianconero in un Wembley (90.000 posti) annunciato tutto esaurito.

Il leggendario stadio del nord di Londra ospita due delle squadre più entusiasmanti del Regno Unito, sostenute da tifosi noti per la loro passione e fedeltà. Il Liverpool è un habitué di questo palcoscenico e di questa competizione, che ha vinto dieci volte (record nazionale), l’ultima nel 2024 contro il Chelsea. L’allenatore Arne Slot, arrivato in estate al posto di Jürgen Klopp, scopre invece Wembley e l’ebbrezza di giocarsi un titolo per la prima volta nel Paese del calcio. “Non è solo uno stadio iconico per gli inglesi, lo è anche per gli olandesi”, ha affermato l’ex tecnico del Feyenoord, ricordando in particolare “il gol di Ronald Koeman per il Barcellona” nella finale di Champions League del 1992.

Dove vedere finale Carabao Cup tv streaming, la sfida in campo

Dopo l’eliminazione in Champions League per ripartire “forse è la partita perfetta, ma penso che anche i nostri nove match di campionato saranno finali”, ha detto il tecnico dei Reds, saldamente al comando della Premier League. “Ma sì, è sempre bello giocare per un trofeo, è sempre bello vincere qualcosa”, ha aggiunto. “Abbiamo ancora due grandi premi da conquistare”, aveva sottolineato anche il suo capitano e connazionale, il difensore Virgil van Dijk, dopo la delusione europea. “Daremo tutto”.

Dall’altra parte, anche il Newcastle ha diversi problemi in infermeria (Lewis Hall, Jamaal Lascelles, Sven Botman) e dovrà rinunciare a una delle sue stelle offensive, l’ala Anthony Gordon, squalificata. Tuttavia, con Guimarães, Joelinton, Sandro Tonali e soprattutto Alexander Isak, micidiale sotto porta in questa stagione, i Magpies hanno diverse armi per mettere in difficoltà il Liverpool.

L’allenatore Eddie Howe conta anche sull’esperienza di un gruppo più maturo rispetto a due anni fa, quando il Newcastle perse la finale di Coppa di Lega 2-0 contro il Manchester United. Per tutta la stagione, “abbiamo lavorato in modo molto calmo, controllato e professionale”, ha detto il tecnico inglese. “C’è stata molta meno emotività, molto meno rumore esterno. Spero che questo ci aiuti nella nostra prestazione”.

La pressione, però, resta enorme per i giocatori del Newcastle che, domenica, saranno celebrati come eroi dai loro tifosi o etichettati come eterni perdenti dal resto del Paese. L’ultima vittoria nazionale dei Magpies risale alla FA Cup del 1955 e da allora hanno perso cinque finali (due di Coppa di Lega, tre di FA Cup). “Penso che sia una vera motivazione per noi provare a interrompere questa lunga attesa che tutti qui sentono. È una fonte d’ispirazione, non qualcosa di negativo”, ha assicurato Eddie Howe. Lui preferisce “vedere le cose in un altro modo. È un’opportunità per entrare nella storia come squadra, cosa molto rara nel calcio”.

Dove vedere finale Carabao Cup tv streaming, le informazioni utili

Nessuna emittente tradizionale ha acquisito i diritti tv della Carabao Cup in Italia per la stagione 2024/25, né in chiaro né su satellite. Tuttavia, nei giorni scorsi Cronache di Spogliatoio ha reso noto che trasmetterà la sfida in diretta streaming sul proprio canale YouTube a partire dalle 17.30 di domenica 16 marzo.