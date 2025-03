Serie A, quante possibilità sono rimaste per il quinto posto in Champions

Il giovedì di coppe europee ha quasi azzerato le possibilità della Serie A di vedere cinque delle sue squadre qualificate direttamente alla prossima Champions League tramite il campionato, eventualità che si è verificata in questa stagione, grazie ai risultati del 2023/24, portando Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan fra le 36 partecipanti alla massima competizione europea.

Si trattava di una rimonta ai limiti del possibile quella che l’Italia doveva eseguire sulla Spagna, dopo che i playoff di Champions League aveva visto uscire mestamente Atalanta, Juventus e Milan. Speranze che si avvicinano allo zero in seguito all’eliminazione della Roma in Europa League, proprio per mano di una formazione spagnola come l’Athletic Bilbao.

Un passaggio del turno dei giallorossi, con conseguente eliminazione di una squadra spagnola, avrebbe riaperto la sfida Italia-Spagna, che ora però prende clamorosamente dalla parte della Liga. Per dare una dimostrazione numerica basata sulle percentuali, secondo Opta i club italiani hanno solamente l’1,9% di possibilità di chiudere al secondo posto nel ranking stagionale. Dal canto suo la Spagna ha il 98,1% di conquistare il piazzamento extra, mentre l’Inghilterra è certa di chiudere almeno fra le prime due nazioni a fine stagione.

Tutte le speranze, poche, dell’Italia sono riposte nel cammino europeo di Inter, Lazio e Fiorentina. Ma, considerando che ogni punto conquistato da queste tre squadre sarà diviso per otto (pari al numero di formazioni italiane iscritte alle tre competizioni europee a inizio stagione), nemmeno un cammino perfetto che porterebbe ogni squadra a vincere la sua coppa di appartenenza, garantirebbe il sorpasso sulla Spagna.

La Liga, infatti, conta ancora quattro squadre (Real e Barça in Champions, Athletic Bilbao in Europa League e Betis in Conference) e qui i punti che otterranno saranno divisi solamente per sette. Conquistando almeno sette successi e un pareggio ai quarti di finale, la Liga otterrebbe una quantità di punti non più eguagliabile dall’Italia in questa stagione.

Attualmente il ranking stagionale recita: