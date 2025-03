Se stai cercando un modo per guardare DAZN gratis (clicca qui per tutte le info), sei nel posto giusto. Anche se DAZN offre normalmente un servizio a pagamento, a partire dallo scorso anno, la piattaforma di sport in streaming ha deciso di trasmettere alcuni eventi sportivi in chiaro, senza necessità di pagamento, ma solo a fronte di una registrazione gratuita. Il primo esperimento si è svolto il 26 gennaio 2024, quando DAZN ha trasmesso gratuitamente per gli utenti registrati alla piattaforma la partita tra Tottenham e Manchester City di FA Cup, vinta dai citizens per 1-0 grazie al gol di Akè.

In questa guida ti spiegheremo quali contenuti puoi vedere gratis su DAZN e come accedere alla piattaforma per non perderti le partite più importanti.

Partite DAZN gratis: dalla Serie A al Mondiale per club 2025

A partire dalla stagione sportiva 2024-2025 DAZN ha deciso di estendere la visione gratuita e in chiaro anche alla Serie A, campionato di cui la piattaforma detiene i diritti di trasmissione fino al 2028-2029. Il bando che ha portato all’assegnazione a DAZN della possibilità di trasmettere 10 partite per ogni turno del campionato di Serie A (di cui 3 in co-esclusiva con Sky) prevedeva infatti la possibilità per il broadcaster di mandare in onda in chiaro fino ad un massimo di 5 partite nel corso della singola stagione.

Grazie al pacchetto “Try and Buy”, messo a punto dalla Lega di Serie A in fase di assegnazione dei diritti tv, DAZN ha potuto così mettere a disposizione alcune partite fuori dall’abbonamento pay per fare testare il prodotto ai tifosi. Una formula che la pay-tv ha utilizzato e utilizzerà anche per alcune eventi selezionati, come il Mondiale per Club 2025, e che rientra nella strategia di lanciare anche in Italia una versione “freemium” dell’app (clicca qui per tutte le info), con contenuti selezionati a disposizione degli utenti senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento.

Partite Serie A in streaming gratis su DAZN senza abbonamento

Finora su DAZN in chiaro sono state trasmesse 3 partite di Serie A:

Milan – Napoli (0-2) – 29 ottobre 2024

(0-2) – 29 ottobre 2024 Lazio – Inter (0-6) – 16 dicembre 2025

(0-6) – 16 dicembre 2025 Juventus – Milan (2-0) – 18 gennaio 2025

La prossima partita di Serie A che potrà essere vista gratis sulla piattaforma sarà:

Atalanta – Inter – 16 marzo 2025 alle 20.45 (clicca qui per tutte le info)

Mentre l’ultimo match che dovrebbe essere disponibile gratuitamente anche ai non abbonati, secondo quanto risulta a Calcio e Finanza, dovrebbe Roma – Juventus, in programma domenica 6 aprile 2025 alle 15.00.

Come Guardare DAZN Gratis: la guida

Per accedere ai contenuti gratuiti su DAZN non è necessario sottoscrivere un abbonamento, ma è richiesta una semplice registrazione alla piattaforma (clicca qui per tutte le info).

Ecco i passaggi per guardare DAZN gratis:

1. Accedi al sito o all’app DAZN

DAZN è disponibile su diversi dispositivi, tra cui:

PC e Mac (tramite browser)

Smartphone e tablet (app DAZN per iOS e Android)

Smart TV e dispositivi di streaming (Amazon Fire Stick, Chromecast, Apple TV, console di gioco)

2. Crea un account DAZN e registrati gratuitamente

Anche per accedere ai contenuti gratuiti, è necessario un account. Segui questi passaggi:

Vai su www.dazn.com Clicca su “Registrati gratuitamente” Inserisci il tuo indirizzo email Inserisci il codice di verifica che ti verrà fornito via mail Inserisci nome, cognome e scegli una password Scegli l’opzione “Continua con un account gratuito”

3. Inizia la visione gratuita dei contenuti freemium

Una volta effettuato l’accesso, potrai selezionare in piattaforma i contenuti gratuiti tra cui Atalanta-Inter di Serie A.