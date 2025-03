Bologna-Inter a Pasqua? Tutta la Serie A in campo l’ultima volta 47 anni fa

Bologna-Inter si potrebbe giocare a Pasqua. È un’ipotesi che sta prendendo piede in Serie A, complice un calendario intasato che vede i nerazzurri in gioco su tutti i fronti e i felsinei impegnati in Coppa Italia. La Lega sta analizzando tutte le variabili in campo in vista della definizione del calendario per le prossime partite del campionato e non sono da escludere novità in questo senso.

L’Inter, infatti, sarà protagonista mercoledì 16 aprile in Champions League nel match valido per il ritorno dei quarti di finale contro il Bayern Monaco. La settimana successiva, invece, è in programma la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, che si disputerebbe così il mercoledì 23 aprile, posizionando invece l’altra semifinale di ritorno – quella tra Bologna ed Empoli – il giovedì 24 aprile.

Ma quando è stata l’ultima volta in cui la Serie A è scesa in campo a Pasqua? Una giornata di Serie A disputata nel giorno di Pasqua non avviene da ben 47 anni. Infatti, il massimo campionato italiano, a differenza di quelli nel resto d’Europa, non affronta un turno in quei giorni dal lontano 1978. In quel 26 marzo di 47 anni fa, scesero in campo tutte le 20 formazioni del massimo campionato, con i seguenti risultati:

Atalanta-Inter 0-1

Fiorentina-Bologna 0-0

Foggia-Lazio 3-1

Genoa-Juventus 2-2

Milan-Pescara 2-0

Roma-L.R. Vicenza 1-1

Torino-Perugia 1-1

Verona-Napoli 0-1

Inter gioca a Pasqua? Le uniche eccezioni fra le polemiche

Nel corso degli anni sono presenti due eccezioni riguardanti gare singole. Perugia-Inter 2-3, domenica 11 aprile 2004 e Reggina-Udinese 0-2, domenica 12 aprile 2009. E in entrambi i casi non sono mancate le polemiche.

Perugia-Inter, ad esempio, giocata a Pasqua per gli impegni in Coppa UEFA dei nerazzurri, non venne trasmessa in diretta radio su Umbria radio, emittente dell’arcidiocesi, con il vescovo di Perugia, monsignor Giuseppe Chiaretti, che aveva criticato la decisione di disputare la gara a Pasqua. «Pur sapendo di rinunciare ad un elevato numero di ascoltatori abbiamo preso questa decisione con serenità», aveva spiegato la direzione di Umbria Radio. L’arcivescovo di Firenze, cardinale Ennio Antonelli, si era schierato accanto al sindacato di Polizia, che aveva criticato il fatto che «il Dio pallone ha il sopravvento su qualsiasi festa religiosa» e perché «per un appartenente alla Polizia di Stato di religione cattolica non è possibile santificare la Pasqua assieme alla propria famiglia».

Per Reggina-Udinese, si era esposto invece il portavoce dei vescovi italiani. «Giocare a Pasqua distrae la gente da quelli che sono i doveri del buon cristiano», aveva detto monsignor Giorgio Constantino. «Non è giusto che il giorno di Pasqua si giochi una partita mentre il mondo cristiano ricorda in modo particolare la resurrezione di Cristo», aveva spiegato don Giovanni Zampaglione, guida spirituale della Reggina.