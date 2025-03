NBA, Dan Friedkin sfida Steve Pagliuca per acquistare i Boston Celtics

Il Friedkin Group (proprietario della Roma in Serie A e dell’Everton in Premier League), Stan Middleman, e il managing partner di Symphony Technology Group, William Chisholm, sono tra i gruppi ancora in corsa per l’acquisto dei Boston Celtics, storica franchigia della NBA.

Secondo quanto riportato da Sportico, questi tre gruppi, insieme a uno guidato dall’attuale investitore dei Celtics, Steve Pagliuca (co-proprietario dell’Atalanta insieme alla famiglia Percassi), hanno tutti partecipato a presentazioni con il management della franchigia di NBA. Il prossimo round di offerte è previsto per la fine della settimana.

I Celtics, che secondo le valutazioni di Sportico valgono 5,66 miliardi di dollari, quasi certamente raggiungeranno il prezzo più alto mai pagato per il controllo di una società di NBA. Tuttavia, la franchigia non possiede la propria arena e detiene solo una piccola quota del suo partner mediatico locale, il che rappresenta una sfida particolare nella determinazione del prezzo per gli offerenti.

Pagliuca – ex co-presidente di Bain Capital e attuale proprietario e co-presidente dell’Atalanta – è considerato da molti nel settore il favorito per l’acquisto della franchigia, dato il suo status di investitore interno. Ha ingaggiato due banche per questa operazione, Allen & Co. e Raine, in modo che possano assisterlo nel processo di offerta per i Celtics.

Il Friedkin Group, un consorzio privato con sede in Texas, opera in diversi settori, tra cui sport, automobilistico, intrattenimento e hospitality. Tra i suoi asset sportivi figurano, come detto, l’AS Roma e il club della Premier League inglese Everton, acquistato alla fine dello scorso anno. Dan Friedkin, proprietario e CEO, ha un patrimonio netto di 7,5 miliardi di dollari, secondo Forbes.

Gli attuali proprietari dei Celtics hanno annunciato la loro intenzione di vendere lo scorso luglio, meno di due settimane dopo che la squadra aveva vinto il suo 18° titolo NBA, un record. La motivazione dichiarata del gruppo è stata la pianificazione patrimoniale della famiglia Grousbeck, che attualmente controlla la squadra. Irving Grousbeck ha circa 90 anni e suo figlio Wyc ha gestito la squadra per anni. Wyc ha dichiarato che la sua famiglia intende vendere i Celtics in due fasi: il 51% ora e il resto nel 2028.

Tuttavia, non è chiaro se l’intenzione di vendere la squadra in due fasi sia ancora valida ora che il processo di vendita è nelle sue fasi avanzate. L’NBA sta attualmente affrontando la complicata vendita dei Minnesota Timberwolves, che si è svolta in più fasi, e il commissario Adam Silver ha dichiarato pubblicamente che la lega potrebbe dover riconsiderare questo tipo di operazioni in futuro.