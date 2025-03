Il prossimo 2 aprile Milan e Inter si troveranno di fronte per il quarto derby stagionale. Dopo i due di campionato e la finalissima a Riyadh per la Supercoppa italiana, le due squadre si affronteranno per le semifinali di Coppa Italia.

Da una parte i nerazzurri, detentori del trofeo nelle ultime due stagioni, che sono in corso in tutte le competizioni, dall’altra i rossoneri che, invece, hanno solo nella coppa nazionale la possibilità di centrare un trofeo, sarebbe il secondo dopo la vittoria in Supercoppa, per parzialmente una stagione che comunque rimarrebbe disastrosa sia in Italia che in Europa.

Una semifinale di Coppa Italia che, inoltre, prevede un’occasione ghiottissima visto che dall’altra parte del tabellone la semifinale la giocheranno Bologna ed Empoli. Vero che hanno eliminato altre grandi squadre, ma certamente non sono le formazioni più attrezzate da affrontare in una finale a partita unica in campo neutro.

Biglietti Milan Inter Coppa Italia – Modalità di vendita

Oggi il Milan ha comunicato sul proprio sito le fasi di vendita e i prezzi dei singoli tagliandi in vista del derby di andata per le semifinali di Coppa Italia.

I biglietti per Milan-Inter sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase Conferma posto: dalle ore 12:00 di venerdì 7 marzo alle ore 23:59 di domenica 9 marzo, ogni abbonato Serie A potrà confermare il proprio posto con listino dedicato, ad eccezione degli abbonati al secondo verde

dalle ore 12:00 di venerdì 7 marzo alle ore 23:59 di domenica 9 marzo, ogni abbonato Serie A potrà confermare il proprio posto con listino dedicato, ad eccezione degli abbonati al secondo verde Fase Secondo Verde: dalle ore 12:00 alle ore 23:59 di lunedì 10 marzo, ogni abbonato Serie A al settore Secondo Verde potrà acquistare un posto tra quelli disponibili, con listino dedicato.

dalle ore 12:00 alle ore 23:59 di lunedì 10 marzo, ogni abbonato Serie A al settore Secondo Verde potrà acquistare un posto tra quelli disponibili, con listino dedicato. Fase Abbonati: dalle ore 12:00 di martedì 11 marzo alle ore 23:59 di mercoledì 12 marzo, gli abbonati potranno acquistare fino a 2 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.

dalle ore 12:00 di martedì 11 marzo alle ore 23:59 di mercoledì 12 marzo, gli abbonati potranno acquistare fino a 2 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato. Fase Milan Club: dalle ore 10:00 alle ore 23:59 di mercoledì 12 marzo, ogni possessore di CRN richiesta tramite AIMC potrà acquistare fino 2 biglietti, tutti intestati a titolari di CRN richiesta da AIMC

dalle ore 10:00 alle ore 23:59 di mercoledì 12 marzo, ogni possessore di CRN richiesta tramite AIMC potrà acquistare fino 2 biglietti, tutti intestati a titolari di CRN richiesta da AIMC Fase CRN Card: in caso di disponibilità residua, dalle ore 12:00 di giovedì 13 marzo alle ore 15:00 di venerdì 14 marzo ogni possessore di CRN Card potrà acquistare fino a 2 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.

in caso di disponibilità residua, dalle ore 12:00 di giovedì 13 marzo alle ore 15:00 di venerdì 14 marzo ogni possessore di CRN Card potrà acquistare fino a 2 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato. Fase Vendita Libera: in caso di disponibilità residua, dalle ore 17:00 di venerdì 14 marzo, sarà attivata la fase di vendita libera.

Per questa partita non sarà permesso il cambio nominativo.

Biglietti Milan Inter Coppa Italia – I prezzi dei tagliandi

Il prezzo dei biglietti per Milan-Inter di Coppa Italia parte da 39 euro. Di seguito, l’elenco completo con le cifre per tutti i settori: