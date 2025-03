Biglietti Inter Bayern Monaco, tutti i dettagli per la sfida

L’Inter fa il suo, batte il Feyenoord anche a San Siro (2-1 grazie ai gol di Thuram e Calhanoglu, momentaneo pareggio olandese su rigore con Moder) dopo la vittoria all’andata e vola ai quarti di finale di Champions League. Qui i nerazzurri di Simone Inzaghi troveranno il Bayern Monaco, con i bavaresi che hanno battuto il Bayer Leverkusen per 2-0 dopo il 3-0 dell’andata

Ora quindi nei quarti di finale i nerazzurri sfideranno i bavaresi di Vincent Kompany, in una doppia sfida che si preannuncia avvincente e caldissima.

Biglietti Inter Bayern Monaco – La data della sfida

Ma quando si giocherà la gara? Come spiega la UEFA nel suo regolamento, «tutte le partite vengono giocate in conformità al Calendario delle partite UEFA (vedere Allegato C). Tali date sono definitive e vincolanti per tutti gli interessati, fatte salve le disposizioni dei Paragrafi 24.01 e 24.02. I seguenti principi si applicano a questa competizione:

Le partite si giocano il martedì e il mercoledì […] e la finale si gioca il sabato. L’amministrazione UEFA può fare delle eccezioni a questa regola. A partire dagli spareggi, l’amministrazione UEFA decide il calendario delle partite di ogni turno. In ogni turno della fase a eliminazione diretta, ogni club giocherà in linea di principio una volta il martedì e una volta il mercoledì.

24.02: se due o più squadre della stessa città, entro un raggio di 50 km l’una dall’altra e/o che giocano nello stesso stadio prendono parte a una qualsiasi delle competizioni UEFA per club, e se la federazione e le squadre interessate dichiarano esplicitamente al momento dell’iscrizione che le loro partite non possono essere giocate lo stesso giorno o in giorni consecutivi, l’amministrazione UEFA può modificare o confermare date e orari di inizio in conformità con i principi stabiliti dalla Commissione Competizioni per Club.

24.03: l’amministrazione UEFA decide le date delle partite ed eventuali inversioni caso per caso e in conformità con i principi del Comitato Competizioni per Club. In ogni caso, l’amministrazione UEFA si riserva il diritto di imporre una data se le circostanze lo richiedono.

Il calendario degli ottavi di finale sarà disponibile il 21 febbraio; il calendario dei quarti di finale sarà comunicato il 13 marzo, dopo il ritorno degli ottavi di finale; il calendario delle semifinali sarà comunicato il 17 aprile, dopo il ritorno dei quarti di finale».

Il 13 marzo si scoprirà dunque il calendario ufficiale dei quarti di finale della UEFA Champions League. La partita di andata Bayern Monaco-Inter si giocherà l’8 o il 9 aprile, mentre la sfida di ritorno è in programma il 15 o il 16 aprile.

Biglietti Inter Bayern Monaco – I dettagli

Quando la data sarà annunciata ufficialmente, l’Inter potrà anche definire tutti i dettagli per quanto riguarda i tagliandi per la sfida di San Siro, che si giocherà al Meazza quindi il 15 o il 16 aprile.