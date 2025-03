Twitter down? Perché il social network di Elon Musk non funziona

Twitter non funziona. Il problema riguarda il celebre social network (di proprietà di Elon Musk, e ora chiamato X), che sta impedendo l’accesso ai profili da parte degli utenti: sono tantissime le segnalazioni arrivate su Downdetector, la piattaforma specializzata che raccoglie e comunica i problemi su vari siti e applicazioni.

In particolare, su Downdetector sono state oltre 1.500 le segnalazioni di malfunzionamenti da parte del noto social network a partire dalle 10.24 di questa mattina, lunedì 10 marzo 2025. Ancora ignote tuttavia le cause che hanno portato ai problemi per l’applicazione.

Twitter non funziona, i problemi

Il problema che sta interessando Twitter sembra avere una portata globale, con segnalazioni di malfunzionamenti provenienti da diverse parti del mondo. Gli utenti riportano difficoltà nel pubblicare post, commentare i contenuti altrui o accedere agli strumenti professionali per la gestione dei dati sulle tre piattaforme.

