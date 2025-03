Italia-Germania a San Siro: i costi superano il mezzo milione di euro

Giovedì 20 marzo a San Siro si sfideranno Italia e Germania nella gara di andata dei quarti di finale di Nations League che hanno un valore molto importante anche per quanto riguarda le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026.

Nazionale che, come era già stato annunciato, torna quindi a Milano dopo la sconfitta contro la Francia che è costato il primo posto del girone proprio di Nations League, condannando gli uomini di Luciano Spalletti a un doppio confronto con un avversario tutt’altro che semplice.

In attesa di conoscere il responso del campo, intanto il Comune di Milano ha approvato la richiesta di patrocinare l’evento, come accade di solito in questi casi, con una votazione favorevole in data 6 marzo. Dal documento redatto in merito alla votazione, si legge come il patrocinio del capoluogo lombardo porterà la FIGC, che ha presentato richiesta, a sostenere un costo complessivo di 700.000 euro.

Si tratta di un piccolo aumento rispetto ai 600.000 euro che la Federcalcio ha dovuto corrispondere al Comune di Milano per la già citata partita contro la Francia del novembre scorso. Inoltre, come si legge nel documento, «la concessione del patrocinio al sopra citato evento non comporta alcun onere di natura finanziaria o di altro genere a carico dell’Amministrazione Comunale, la quale si intende quindi sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento dell’iniziativa».

Infine, il passaggio del turno per la Nazionale non significherebbe solamente accedere alle Final Four di Nations League per la terza volta consecutiva e avere un girone di qualificazione ai Mondiali 2026 più agevole, ma permettere alla Federcalcio di poter avanzare la propria candidatura per ospitare le fasi finali della competizione, come fatto nel 2021 fra Milano e Torino. Proprio il capoluogo piemontese è la grande candidata per assicurasi l’evento con le sfide che sarebbero divise fra l’Olimpico Grande Torino e l’Allianz Stadium.