Il fattore "Olimpico Grande Torino": media spettatori mai così alta dal ritorno in A

Arrivando ai giorni nostri, la squadra dell’attuale mister Vanoli sta vivendo un campionato di metà classifica, dopo una partenza sprint e qualche passo falso di troppo a metà del girone d’andata. Ma i tifosi granata non sono mai mancati, dando appoggio costante alla squadra: ecco l’analisi degli spettatori medi del Torino dal ritorno in A.

L’acuto maggiore risale al 2013-14 quando il Torino si piazza settimo in campionato, qualificandosi all’Europa League. La stagione successiva compie un cammino europeo degno di nota, fermandosi agli ottavi di finale, e torna a vincere un derby della Mole dopo ben 20 anni . Il 2-1 firmato dalle reti di Darmian e Quagliarella , a ribaltare il gol di Pirlo per la Juventus, rimane un pezzo di recente storia granata, nonché l’ultima stracittadina ad aver visto il Torino avere la meglio sulla Vecchia Signora.

Oltre 22mila spettatori a tifare il Torino in Serie A nelle ultime due stagioni , compresa quella in svolgimento. I tifosi granata allo Stadio Olimpico Grande Torino sono, da anni, il cosiddetto “dodicesimo uomo in campo”, incitando la squadra e facendo sentire la propria voce verso la proprietà.

Un altro elemento interessante è il valore del “differenziale”, che misura la differenza tra il ranking per media spettatori e il ranking in campionato . Più il valore è basso, più il Torino ha avuto un seguito superiore rispetto ai risultati sportivi ottenuti.

La stagione con il differenziale maggiormente negativo è stata quella del ritorno in Serie A (2012/13) in cui il club è stata la 12esima “piazza” per spettatori ma solo 16esima in campionato. Stesso discorso per l’annata 2019/20 mentre, nel campionato 2015/16, il piazzamento finale in Serie A registrava un 12esimo posto contro la 10ma posizione per spettatori medi.

In caso di differenziale positivo, invece, la squadra ha over performato rispetto al seguito dei tifosi in casa. Emblematica la stagione dei record 2013/14, conclusasi con la qualificazione in Europa League: a fine maggio, Torino al settimo posto in campionato, nonostante la tifoseria si sia piazzata al 12esimo posto di questo particolare ranking.

Nella tabella sottostante l’analisi completa sugli spettatori medi del Torino dal ritorno in Serie A:

*Stagione disputata a porte chiuse/max 1.000 spettatori causa pandemia COVID-19

**Stagione con capienze ridotte causa COVID-19

***Stagione in corso

L’affluenza record degli ultimi anni conferma quindi il grande attaccamento della tifoseria granata, che continua a riempire lo stadio indipendentemente dalle performance della squadra, consolidando il Torino tra i club con il pubblico più fedele del panorama italiano.

Questo articolo non rappresenta un contenuto giornalistico ma un branded content in collaborazione con YouHodler.