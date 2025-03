Dove vedere Milan Inter Primavera tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Milan Inter Primavera tv streaming, gara valida per la 29esima giornata del campionato

Un derby di Milano che mette in palio tre punti di un peso specifico elevato. Per i rossoneri un successo significherebbe blindare ancora di più un posto nei playoff, visto che il margine dalla settima, la prima delle escluse, è di solamente tre lunghezze. Più tranquilla la situazione in casa nerazzurra sotto questo punto di vista. Dopo il successo ai rigori in Youth League contro il Bayer Monaco agli ottavi di finale, la formazione di Zanchetta è seconda in classifica e con un successo avvicinerebbe sempre di più la qualificazioni alla seconda fase dei playoff scudetto.

Dove vedere Milan Inter Primavera tv streaming? Quando si gioca e come seguire la sfida

La partita fra Milan e Inter Primavera si giocherà al Centro Sportivo Vismara di Milano, sabato 8 marzo 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 13.00.

La sfida Milan Inter Primavera sarà visibile in chiaro grazie alla messa in onda in esclusiva di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e sarà visibile anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello.

La Roshn Saudi League e tutta la programmazione di Sportitalia e dei canali della piattaforma sono disponibili sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv. La App Sportitalia permette di ricevere gratuitamente sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti ed esclusive prodotte dalla redazione di Sportitalia.