Ferrari acquista il 10% delle proprie azioni vendute da Exor: operazione da 300 milioni

Nella giornata di oggi, Ferrari ha comunicato di aver acquisito 666.666 azioni proprie ordinarie per un corrispettivo in euro pari a 299.999.700.

Come si legge dal comunicato ufficiale della casa automobilistica italiana, questa operazione si è verificata a «seguito dell’offerta accelerata di bookbuild annunciata da Exor N.V. il 2 febbraio 2025. L’Operazione rappresenta la settima tranche del programma pluriennale di acquisto azioni proprie di circa Euro 2,0 miliardi annunciato durante il Capital Market Day del 2022 ed è stata completata il 3 marzo 2025».

«Al 6 marzo 2025 – conclude la nota di Ferrari –, in seguito al completamento della Settima Tranche, la Società deteneva pertanto n. 15.785.877 azioni proprie ordinarie pari al 8,73% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società. Dall’inizio del Programma, il 1 luglio 2022, e fino al 6 marzo 2025, la Società ha riacquistato un totale di 4.963.113 azioni proprie sul EXM e NYSE, incluse le transazioni relative a Sell to Cover, per un corrispettivo totale di 1.622.735.677,17 Euro».