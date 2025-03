Conference, la Fiorentina torna in campo: quanto valgono i quarti

La Fiorentina torna in campo in Conference League dopo aver chiuso la prima fase, quella a girone unico, al terzo posto, centrando così la qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare dai playoff. Gli uomini di Raffaele Palladino se la dovranno vedere ora con i greci del Panathinaikos, in un doppio confronto che mette in palio la qualificazione ai quarti di finale.

Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso al prossimo turno della manifestazione rappresenta un’importante occasione anche sul fronte economico. Approdare ai quarti di finale, grazie al nuovo format della Conference League, porta con sé un bonus di 1,3 milioni di euro, in crescita rispetto al solo 1 milione della passata stagione.

Quanto valgono quarti Conference – Le cifre per i viola

La Fiorentina cerca la terza finale consecutiva nella terza competizione UEFA e visto come è strutturato il tabellone di quest’anno, con il Chelsea dall’altra parte, è un obiettivo alla portata per Mandragora e compagni. Ma intanto bisogna superare l’ostacolo Panathinaikos. La vincente affronterà una fra Lugano e gli sloveni del Celje.

La società viola, fino a questo punto, ha incassato dalla UEFA per la sua partecipazione di quest’anno alla Conference League poco più di 14 milioni di euro, secondo le stime di Calcio e Finanza. La stagione scorsa, conclusa come detto con la finale di Conference, ha portato come ricavi da competizione europea una cifra totale di 16,23 milioni.

Ai poco più di 14 milioni di euro già incassati si aggiungeranno quindi 1,3 milioni di euro di bonus per l’eventuale qualificazione ai quarti di finale (per un totale di 15,3 milioni circa). Cifre a cui vanno aggiunti i ricavi da botteghino per le partite che la Fiorentina ha già disputato al Franchi, senza dimenticare il ritorno con il Panathinaikos, più l’eventuale quarto di finale.