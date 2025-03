Coppa Italia, in vendita i biglietti per Inter-Milan: tutti i dettagli

Il prossimo 2 aprile Milan e Inter si troveranno di fronte per il quarto derby stagionale. Dopo i due di campionato e la finalissima a Riyadh per la Supercoppa italiana, le due squadre si affronteranno per le semifinali di Coppa Italia.

Da una parte i nerazzurri, detentori del trofeo nelle ultime due stagioni, che sono in corso in tutte le competizioni, dall’altra i rossoneri che, invece, hanno solo nella coppa nazionale la possibilità di centrare un trofeo, sarebbe il secondo dopo la vittoria in Supercoppa, per parzialmente una stagione che comunque rimarrebbe disastrosa sia in Italia che in Europa.

Una semifinale di Coppa Italia che, inoltre, prevede un’occasione ghiottissima visto che dall’altra parte del tabellone la semifinale la giocheranno Bologna ed Empoli. Vero che hanno eliminato altre grandi squadre, ma certamente non sono le formazioni più attrezzate da affrontare in una finale a partita unica in campo neutro.

Biglietti Inter Milan Coppa Italia – Modalità di vendita e prezzi

Nei prossimi giorni la società Inter comunicherà sul proprio sito le fasi di vendita e i prezzi dei singoli tagliandi in vista del derby di ritorno per le semifinali di Coppa Italia.

[IN AGGIORNAMENTO]