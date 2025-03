Stellantis, cambia il CdA: due nuovi ingressi tra i consiglieri indipendenti

Questa mattina Stellantis, il colosso dell’auto di cui Exor (holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus) è primo azionista, ha comunicato l’ordine del giorno e le note esplicative per l’Assemblea generale annuale degli azionisti del 2025, che si terrà il 15 aprile 2025 ad Amsterdam.

Poiché il mandato di sette amministratori non esecutivi dell’Azienda si concluderà al termine dell’Assemblea generale, il Consiglio di amministrazione di Stellantis ha deciso di proporre la rielezione di Fiona Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Godbehere, Claudia Parzani e Benoît Ribadeau-Dumas. Inoltre, il Consiglio ha nominato Daniel Ramot e Alice Schroeder come nuovi amministratori non esecutivi. Se eletti, tutti i consiglieri proposti avranno un mandato di due anni.

Alice Davey Schroeder, ex Managing Director di Morgan Stanley e consulente senior a Wall Street, vanta una vasta esperienza in materia di finanza, contabilità e corporate governance. Attualmente, Schroeder fa parte dei consigli di amministrazione di HSBC North America Holdings Inc., Dakota Gold Corporation e Carbon Streaming Corporation, ricoprendo ruoli chiave nei comitati di revisione, compensazione e governance. Dottore commercialista, ha conseguito un MBA e un BBA presso l’Università del Texas, ad Austin.

Daniel Ramot, imprenditore e scienziato israelo-americano, è cofondatore e amministratore delegato di Via, un’azienda tecnologica di trasporto globale che opera in oltre 35 Paesi. La sua precedente esperienza comprende il servizio nell’aeronautica militare israeliana e la direzione dello sviluppo di supercomputer presso la D. E. Shaw Research. Ramot ha conseguito una laurea in fisica e matematica presso la Hebrew University, un master in ingegneria elettrica presso la Tel Aviv University e un dottorato in neuroscienze presso la Stanford University.

Il Consiglio ritiene che la profonda esperienza di Schroeder nella supervisione finanziaria e nella leadership strategica, combinata con la vasta esperienza di Ramot nel campo della tecnologia, della ricerca e dell’innovazione, fornirà un’esperienza preziosa e rafforzerà la leadership di Stellantis.