Perché Roma-Cagliari è in contemporanea con la maratona: gli incastri fra rugby e nazionali

La prossima partita casalinga in campionato della Roma, contro il Cagliari di Davide Nicola, sta facendo nascere un caso fra Comune e Lega Serie A con il Campidoglio che ha chiamato in causa il prefetto della Capitale per spostare la partita.

Il tutto nasce dalla contemporaneità della sfida dell’Olimpico con l’appuntamento annuale della Maratona di Roma, in programma proprio nel pomeriggio di domenica 16 marzo. Una coincidenza di calendario che però è difficilmente risolvibile, nonostante l’appello odierno dell’assessore allo sport Alessandro Onorato.

Infatti, all’Olimpico quel fine settimana è in programma la sfida del Sei Nazioni di rugby fra Italia e Irlanda, quindi l’impianto romano non è utilizzabile quel giorno. Venerdì non è una data disponibile, visto che la Roma giovedì sarà di scena proprio all’Olimpico nella gara di ritorno degli ottavi di finale contro l’Athletic Bilbao.

Poi c’è il fattore televisivo che per il weekend in questione vede la scelta di altre partite negli slot serali di domenica. Infatti ci saranno due big match come Fiorentina-Juventus alle 18 e di Inter-Atalanta alle 20.45. Inoltre, è escluso il posticipo del lunedì visto che ci sono le nazionali e proprio quello è il giorno indicato per rispondere alle convocazioni e quindi i club devono liberare i propri calciatori selezionati dai vari commissari tecnici.