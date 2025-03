Indian Wells 2025: dove vedere il primo Master 1000 della stagione tennistica

Il Masters 1000 di Indian Wells 2025 si svolgerà dal 5 al 16 marzo sui campi in cemento del prestigioso Indian Wells Tennis Garden, situato in California. Questa struttura, inaugurata nel 2000, vanta venti campi da gioco, tra cui il celebre Stadium 1 con una capienza di 16.100 spettatori.

Indian Wells calendario – Le date principali

Il torneo californiano rappresenta un appuntamento importante della stagione tennistica, attraverso questi momenti chiave:

Qualificazioni: lunedì 3 e martedì 4 marzo dalle 10 (circa dalle 19 italiane)

Tabellone principale: da mercoledì 5 marzo a venerdì 14 marzo dalle 11 alle 18 (circa dalle 20 alle 3 italiane)

Finali del doppio: sabato 15 marzo, non prima delle 18 (circa le 3 italiane)

Finali del singolare: domenica 16 marzo, non prima delle 14 (circa le 23 italiane)

Dove vedere Indian Wells 2025 in TV e streaming

Gli appassionati potranno seguire il torneo in diretta su Sky Sport, che offrirà una copertura completa attraverso il canale Sky Sport Tennis (203). Sarà possibile accedere alla programmazione anche in streaming tramite Sky Go e NOW, garantendo agli utenti un’esperienza dettagliata e immersiva per non perdersi neanche un colpo del primo Master 1000 della stagione.