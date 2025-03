Dove vedere Esteghlal Al Nassr tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Esteghlal Al Nassr tv streaming, gara valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League asiatica.

La formazione di Stefano Pioli, dopo la cocente sconfitta in campionato contro il non irreprensibile Al Orubah, cerca riscatto nella massima competizione asiatica per club che potrebbe salvare la panchina del tecnico italiano, dato in pericolo visto il percorso non eccellente in campionato che sta mettendo a rischio la qualificazione per la prossima AFC Champions League. Di fronte, ecco gli israeliani dell’Esteghlal, che nel loro campionato nazionale si trovano al nono posto con soli 26 punti in 21 partite.

Dove vedere Esteghlal Al Nassr tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Esteghlal e Al Nassr si giocherà all’Azadi Stadium di Tehran, lunedì 3 marzo 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.00.

Dove vedere Esteghlal Al Nassr tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Esteghlal-Al Nassr non sarà visibile né in chiaro né in modalità pay. visto che i diritti televisivi della AFC Champions League non sono stati acquistati da nessuna televisione italiana. La massima competizione asiatica per club è visibile su Amazon Prime Video, ma non per il territorio italiano.

Per chi volesse seguire la partita c’è sempre Al Nassr TV, disponibile su DAZN (clicca qui per abbonarti), che manda in onda la cronaca della sfida dallo studio della televisione tematica del club saudita, ma senza immagini. Le partite di Ronaldo e compagni sono visibili solamente per il campionato grazie a Sportitalia (canale 60 digitale terrestre) e anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello.

La Roshn Saudi League e tutta la programmazione di Sportitalia e dei canali della piattaforma sono disponibili sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv. La App Sportitalia permette di ricevere gratuitamente sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti ed esclusive prodotte dalla redazione di Sportitalia.