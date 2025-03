Inter-Napoli, ma non solo: come funziona e dove si gioca l’eventuale spareggio Scudetto

Il campionato di Serie A 2024/25 potrebbe non chiudersi alla trentottesima giornata. Nessuna novità: è noto, infatti, che con il regolamento degli ultimi due anni, in caso di arrivo a pari punti sarebbe uno spareggio a decidere chi vincerà lo Scudetto (oltre a chi si salverà e chi retrocederà, ribaltando lo sguardo verso le parti basse della classifica).

Una situazione – per quanto riguarda la lotta salvezza – che si è verificata esattamente due campionati fa con Spezia ed Hellas Verona che chiusero a pari punti e si giocarono la permanenza nel campionato di Serie A in una partita secca al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove a trionfare furono gli scaligeri.

Come funziona lo spareggio Scudetto? La situazione di Inter, Napoli e Atalanta

Una situazione che potrebbe ripresentarsi quest’anno nella corsa al titolo, dal momento in cui Inter, Napoli e Atalanta si trovano nelle prime tre posizioni di classifica, con un distacco massimo di tre punti. Cosa succederebbe se due di queste squadre arrivassero al primo e al secondo posto a pari punti? Molto semplice: si giocherebbe lo spareggio Scudetto in casa della squadra che ha gli scontri diretti a favore.

Inter e Napoli, da questo punto di vista, si trovano in perfetto equilibrio. L’Atalanta è invece in vantaggio sui partenopei, ma si trova sotto con i nerazzurri di Milano (in attesa della partita di ritorno). Questa, ad ora, la situazione degli scontri diretti:

Inter-Napoli: 1-1; 1-1

Napoli-Atalanta: 0-3; 3-2

Inter-Atalanta: 4-0

Quindi, nel caso in cui due squadre dovessero chiudere il campionato a pari punti, ma una avesse gli scontri diretti in vantaggio rispetto all’altra a quel punto la partita che deciderà lo Scudetto si giocherebbe in casa di quest’ultima. Il match sarà di novanta minuti e, in caso di parità alla fine della partita, si tirerebbero direttamente i calci di rigore.

Come funziona lo spareggio Scudetto? I criteri in caso di parità

Ma cosa accadrebbe se, come nel caso di Inter-Napoli, anche gli scontri diretti fossero in parità? Sono previsti chiaramente dei criteri aggiuntivi per stabilire chi avrebbe il diritto di giocare lo spareggio Scudetto tra le mura amiche. Nell’ordine:

differenza reti negli scontri diretti

differenza reti nell’intero campionato

gol fatti nell’intero campionato

sorteggio

Se fossero invece tre (o addirittura quattro) le squadre ad arrivare a pari punti, il principio sarebbe lo stesso: le prime due squadre a primeggiare nella classifica avulsa (punti scontri diretti, differenza reti scontri diretti e così via) si giocherebbero lo spareggio Scudetto, sempre in casa della migliore. Solo in caso di divieti da parte delle Autorità preposte all’ordine pubblico, la partita si giocherebbe alternativamente nella sede della finale di Coppa Italia: lo stadio Olimpico di Roma.