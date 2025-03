FA Cup, dove vedere Manchester United Fulham in tv e in streaming

Dove vedere Manchester United Fulham tv streaming? La FA Cup è senza dubbio una delle competizioni più iconiche e prestigiose del calcio mondiale. Organizzata dalla Football Association inglese, questa coppa ha una storia che risale al lontano 1871, il che la rende il torneo calcistico più antico del mondo. Con il suo formato unico e il suo profondo legame con le radici del calcio inglese, la FA Cup rappresenta un evento imperdibile per appassionati e squadre, grandi e piccole.

Il format della FA Cup

La prima edizione della FA Cup si svolse nel 1871-1872, con la partecipazione di sole 15 squadre, molte delle quali amatoriali. Il primo club a sollevare il trofeo fu il Wanderers FC, che sconfisse i Royal Engineers nella finale disputata al Kennington Oval. Da allora, il torneo è cresciuto enormemente, sia in termini di partecipazione che di prestigio. Oggi, oltre 700 squadre di tutte le categorie si sfidano per conquistare il trofeo, dai piccoli club dilettantistici fino ai giganti della Premier League.

Come seguire la sfida in Italia

Nonostante il fascino del torneo, nessuna emittente ha acquistato i diritti televisivi per trasmettere le gare in Italia, per questo motivo l’ottavo di finale Manchester United-Fulham non sarà visibile nel nostro Paese. È finita con la scorsa stagione infatti – almeno per il momento – l’avventura di due storici tornei inglesi su DAZN: la FA Cup e la EFL Cup (nota come Carabao Cup per ragioni di sponsorizzazione). Diverse sfide delle due manifestazioni sono state trasmesse in diretta sulla piattaforma di sport in streaming negli ultimi anni, ma in questa stagione non ce n’è traccia.

Gli altri tornei senza copertura televisiva

Non solo FA Cup, però. Tra i diversi tornei rimasti senza copertura televisiva in Italia c’è anche la Ligue 1 – per fare un esempio – è rimasta “al buio” in Italia dopo diversi anni in cui le sue sfide erano rimbalzate tra Mediaset Premium, DAZN e Sky. I seguaci del calcio francese non hanno potuto seguire finora il PSG di Luis Enrique o il Marsiglia di De Zerbi, e all’orizzonte non sembrano esserci cambi di programma, almeno nel breve termine.

Lo stesso discorso vale per la UEFA Nations League. Fatta eccezione per le sfide dell’Italia di Spalletti – in onda sulla Rai anche per questioni di servizio pubblico –, nessuna tv o piattaforma streaming ha deciso di puntare sul torneo. La passata edizione era divisa tra Sky e Mediaset, mentre ora chi vuole seguire gli incontri deve affidarsi a UEFA TV, l’OTT della Federcalcio europea che trasmette alcuni incontri delle sue competizioni: la telecronaca è in inglese e il prodotto è confezionato ovviamente in maniere molto più asciutta.