Si sono conclusi ufficialmente nella serata di ieri i match che hanno determinato le semifinali di Coppa Italia per l’edizione 2024/25. Dopo i successi di Bologna e Milan (rispettivamente contro Atalanta e Roma) le formazioni già al prossimo turno attendevano le avversarie che le avrebbero poi sfidate per un posto nella finalissima di Roma, in programma il prossimo 14 maggio.

Da un lato, l’Inter ha sconfitto la Lazio tra le mura amiche: i nerazzurri hanno trovato quindi il Milan nella doppia semifinale, per altri due derby che porteranno a cinque il totale di stagione. Dall’altra parte, l’Empoli è riuscito nell’impresa di avere la meglio sulla Juventus, eliminando i bianconeri ai calci di rigore e regalandosi il Bologna sulla strada dell’ultimo atto allo stadio Olimpico. Con la definizione delle semifinaliste, si restringe il campo sulle squadre che giocheranno la prossima Supercoppa italiana.

In attesa di capire se la futura edizione del torneo si giocherà in Arabia Saudita e se sarà confermato il format della Final Four, è possibile dare uno sguardo alla situazione sulle possibili squadre partecipanti. Partendo proprio dalla Coppa Italia, in attesa delle semifinali in corsa ci sono Bologna, Milan, Empoli e Inter.

Guardando invece al campionato, la corsa per i primi due posti sembra essere al momento un discorso tra Inter, Napoli e Atalanta (in rigoroso ordine di classifica). Il tema della qualificazione alla Supercoppa si potrebbe però allargare alla terza classificata in Serie A, qualora una delle finaliste di Coppa Italia fosse già sicura del proprio posto anche tramite il campionato (solo l’Inter ormai può creare questa situazione).

Supercoppa italiana 2026 squadre qualificate – La situazione verso la prossima edizione

Dunque, sulla base di queste premesse, ecco le squadre in corsa per la prossima edizione della Supercoppa italiana, qualora fosse confermato il format della Final Four:

Finalista Coppa Italia – Milan o Inter (da un lato); Bologna o Empoli (dall’altro)

– Milan o Inter (da un lato); Bologna o Empoli (dall’altro) Seconda finalista Coppa Italia – Milan o Inter (da un lato); Bologna o Empoli (dall’altro)

– Milan o Inter (da un lato); Bologna o Empoli (dall’altro) Prima classificata Serie A – Inter, Napoli o Atalanta

Inter, Napoli o Atalanta Seconda classificata Serie A – Inter, Napoli o Atalanta

Come detto, qualora fosse l’Inter ad andare in finale e i nerazzurri dovessero contestualmente occupare uno dei primi due posti in Serie A, anche la terza classificata in campionato entrerebbe in Supercoppa. Una flebile speranza per la Juventus, che rimane tuttavia distante ancora cinque punti da questo piazzamento.