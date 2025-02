Mentre il Milan si appresta a scendere in campo a Bologna per il recupero della nona giornata di Serie A, che rappresenta un vero e proprio dentro-fuori per la lotta a un posto nella prossima Champions League, a Casa Milan ormai da qualche settimana si pensa anche alla prossima stagione che vedrà l’insediamento di un nuovo Direttore sportivo.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, che tornerà a guidare l’area scouting, stanno vagliando diverse soluzioni con caratteristiche ed esperienza diversa. Si va Andrea Berta, che ha lasciato l’Atletico Madrid dopo molti anni e ha una lunga fila di corteggiatori (in prima fila l’Arsenal), a Igli Tare e Fabio Paratici (la sua squalifica dopo il caso plusvalenze della Juventus scade a giugno), passando per nomi in rampa di lancio come François Modesto e Nicolas Burdisso. Quest’ultimo con Ibrahimovic ha condiviso lo spogliatoio dell’Inter nella sua carriera da calciatore.

La sensazione è che a Casa Milan stiano entrando nella fase calda per una scelta definitiva. Infatti, la nomina di un nuovo Ds dovrebbe avvenire entro il mese di marzo, così da avere un certo tempo di anticipo per pianificare la prossima stagione. Ma la precedenza ce l’avrà, ovviamente, il campo.

Infatti, proprio nel prossimo mese la posizione in classifica del Milan di Sergio Conceiçao prenderà sempre più forma e si vedrà, soprattutto, se Maignan e compagni potranno centrare l’obiettivo minimo del quarto posto. Un Milan, invece, senza Champions dovrà rivedere per forza di cose il proprio piano di sviluppo. In questo caso, il nuovo direttore sportivo potrebbe dover essere chiamato a scegliere, con l’avallo della società ovviamente, la nuova guida tecnica per il 2025/26.