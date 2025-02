Pagliuca: «Atalanta nostro club principale ma valutiamo altri investimenti. Il salary cap servirebbe al calcio»

«Penso che questo sia davvero un anno molto positivo. Siamo tra le prime tre squadre in Italia e siamo stati a un solo punto dall’essere tra le prime otto senza nemmeno dover giocare. Quindi, sono davvero orgoglioso della squadra e abbiamo sei titolari infortunati. Quindi, considerando tutto, abbiamo giocato molto bene nonostante quest’anno abbiamo avuto un numero record di infortuni, per qualsiasi motivo. La stessa cosa succede nel basket: alcuni anni sono senza infortuni, altri anni ne hai molti. Ma, ripeto, sono davvero orgoglioso della squadra». Lo ha detto il comproprietario dell’Atalanta e dei Boston Celtics Stephen Pagliuca, intervenuto durante il Financial Times Business of Football Summit.

«Cosa abbiamo imparato? È un viaggio fantastico. La prima cosa che impari è che devi collaborare con persone straordinarie, e la famiglia Percassi, che ha gestito il club per anni, è un partner chiave per noi. Abbiamo un ottimo rapporto con loro. Capiscono il calcio negli Stati Uniti meglio di chiunque altro abbia incontrato. Antonio Percassi ha giocato per l’Atalanta e Luca Percassi è stato nel sistema del Chelsea per un po’, quindi sono eccellenti calciatori a loro volta. Inoltre, la loro gestione è di altissimo livello. La prima lezione, che ho imparato anche nel settore degli affari con Bain Capital, è questa: bisogna collaborare con persone eccezionali».

«La seconda cosa che ho imparato è che c’è una passione enorme per lo sport negli Stati Uniti, specialmente a Boston. Boston è chiamata “Title Town” perché le squadre hanno avuto molto successo. In un posto come Bergamo, che è appena fuori Milano, l’Atalanta è l’unica squadra professionistica ed è incredibile vedere il supporto dei tifosi. Il modo in cui vivono e respirano la squadra è straordinario. Ogni ristorante, ogni persona a Bergamo ha un legame con il club. Ogni bambino che nasce a Bergamo riceve una tutina dell’Atalanta. È una parte radicata della cultura locale come niente che abbia mai visto prima, ed è un posto fantastico in cui essere».

«La terza cosa è che sì, siamo un club più piccolo, ma abbiamo investito molto capitale. Negli ultimi tre anni abbiamo acquistato giocatori per oltre 100 milioni di euro e possediamo il nostro stadio. Siamo una squadra sostenibile dal punto di vista finanziario e possiamo acquistare ottimi giocatori. Il nostro team dirigenziale ha fatto un lavoro fantastico nell’identificare e acquistare talenti. Per esempio, uno dei nostri migliori attaccanti, Scamacca, si è infortunato per tutta la stagione, e questo ci ha spinti a comprare Retegui. Pensavamo che fosse un buon giocatore e che si adattasse al nostro sistema, e ora è il capocannoniere della Serie A. Quindi il nostro lavoro di scouting è stato eccezionale».

«Ma, più in generale, abbiamo investito molto nell’Academy e stiamo continuando a migliorarla. Stiamo acquistando 13 acri di terreno vicino al centro sportivo per costruire 3 o 4 nuovi campi e più strutture per far allenare i nostri circa 400 giovani calciatori. L’Academy è fondamentale, specialmente per i club più piccoli che non possono permettersi di spendere 100 milioni di euro per un solo giocatore. Avere un settore giovanile forte è incredibile, e il nostro è tra i più produttivi della Serie A».

«Abbiamo anche imparato che è essenziale individuare giocatori adatti al sistema dell’Atalanta. Giochiamo con un pressing alto e aggressivo, che richiede probabilmente il 50% in più di corsa rispetto a molte altre squadre. Quindi, nei nostri modelli di scouting, cerchiamo giocatori con grande resistenza fisica per coprire il campo e correre per tutta la partita. Questo stile di gioco ci ha permesso di battere grandi club. Per esempio, l’anno scorso abbiamo battuto il Liverpool perché non erano abituati a un pressing così intenso e a un attacco così aggressivo. bbiamo anche capito quanto sia importante bilanciare tutto ciò con il mantenimento della salute dei giocatori. Il nostro staff medico è incredibile, valuta costantemente le condizioni fisiche dei calciatori per evitare il sovraccarico, dato che la stagione è molto lunga: l’anno scorso abbiamo giocato 55 o 56 partite».

«Cosa vi ha sorpreso di più in questo percorso? Mi ha sorpreso il fatto che siamo riusciti a vincere l’Europa League nei primi anni. Mentirei se dicessi che era l’obiettivo iniziale, ma tutto è andato al posto giusto. Credo che la sorpresa più grande sia stata vedere quanto sia forte la passione per il calcio. Questo è un enorme vantaggio per una squadra come l’Atalanta».

«Inoltre, abbiamo realizzato con successo una grande ristrutturazione dello stadio. Siamo uno dei tre club in Italia che possiedono il proprio stadio, e il Gewiss Stadium è bellissimo. Lo paragonerei al Fenway Park di Boston. È una struttura iconica, che ha attratto sponsor e seguito. Con la famiglia Percassi stiamo lavorando per trasformare l’Atalanta in un marchio più internazionale, e credo che stiamo ottenendo ottimi risultati».

«Come considera l’Atalanta? È solo un investimento finanziario? Come si bilancia l’aspetto culturale del club con le esigenze economiche? Penso che sia un equilibrio delicato. Non investirei in qualcosa se non fossi appassionato, e sono molto appassionato sia dei Celtics che dell’Atalanta. Ho vissuto in Europa per tre anni alla fine degli anni ’70, e all’epoca l’unico modo per ottenere notizie sportive dagli Stati Uniti era leggere una copia del Herald Tribune con tre giorni di ritardo. Dovevo aspettare due giorni per scoprire chi aveva vinto le World Series o il Super Bowl. Oggi lo sport è diventato globale, e questo è un trend che continuerà».

«Quando abbiamo acquistato i Celtics, era un investimento record all’epoca. I precedenti proprietari li avevano comprati per circa 15 milioni di dollari, e noi li abbiamo acquistati per 360 milioni. Ma bisogna essere appassionati. Non è un business in cui si guardano solo i margini di profitto come nella vendita di prodotti. Un club è un bene della comunità, oltre che un asset per il gruppo proprietario. Quindi bisogna avere sia la passione che la responsabilità finanziaria per continuare a investire e migliorare la squadra, per poter vincere».

«Cosa ho imparato dai Celtics che è servito per l’Atalanta e viceversa? Molte, moltissime lezioni. I Celtics hanno tratto grande beneficio dallo sviluppo di una straordinaria capacità di analisi statistica, e stiamo costruendo questa stessa competenza all’Atalanta, con risultati già evidenti. In secondo luogo, abbiamo imparato molto da entrambe le esperienze sulla gestione medica e su come mantenere i giocatori in salute. Terzo, si impara molto rapidamente che questi sono asset pubblici di grande rilevanza per la comunità. Ogni decisione viene esaminata attentamente, quindi è fondamentale comunicare con i tifosi e con il pubblico, spiegando cosa si sta facendo e perché si stanno prendendo determinate decisioni nel miglior interesse della squadra. Infine, abbiamo capito, da entrambe le esperienze, quanto sia importante coltivare e rafforzare il supporto dei tifosi. Fortunatamente, abbiamo un grandissimo seguito sia per i Celtics che per l’Atalanta».

«Cosa penso del Fair Play Finanziario? Penso che il Fair Play Finanziario stia evolvendo e migliorando sempre di più. Il suo obiettivo è garantire un equilibrio competitivo tra i club, affinché possano competere in modo equo. Le disparità nei ricavi, nei contratti televisivi e nelle dimensioni degli stadi, ad esempio in Premier League, rappresentano un vero problema. A lungo termine, è fondamentale avere un campionato equilibrato e competitivo. Questo è uno dei motivi per cui la Serie A è così appassionante: ci sono circa dieci squadre con oltre 40 punti che lottano per essere tra le prime quattro e qualificarsi alla Champions League. È una stagione molto combattuta, con un grande coinvolgimento dei tifosi. Penso che, in generale, nel calcio europeo si debba applicare e far rispettare il Fair Play Finanziario, garantendo a tutte le squadre la possibilità di competere ad alti livelli. Questo sarà un grande vantaggio per il calcio nel lungo periodo».

«Salary cap e luxury tax? Penso che sia qualcosa che dovrebbe essere preso in considerazione. Non so se sia politicamente fattibile, perché ci sono molte differenze tra le varie leghe e diversi interessi in gioco. Tuttavia, la NBA, sotto la guida di Adam Silver e David Stern, ha fatto un lavoro straordinario. I proprietari delle squadre hanno capito che bisogna prendere decisioni non solo per il bene della propria squadra, ma anche per il bene dell’intera lega. Club storici come i Boston Celtics e i Los Angeles Lakers hanno fatto sacrifici affinché ogni mercato potesse essere competitivo. Per questo esistono strumenti come la luxury tax e altri meccanismi che garantiscono equità e danno a ogni squadra la possibilità di competere per il titolo».

«Più regolamentazione sugli agenti? La risposta breve è sì. Negli Stati Uniti hanno fatto un buon lavoro nel cercare di proteggere i giocatori, affinché gli agenti svolgano il loro ruolo in modo adeguato. Nei vari campionati europei, invece, ci sono molte meno regole e normative in questo senso. Credo che sarebbe utile avere maggiore supervisione e standard più chiari per garantire che i giocatori siano trattati in modo equo, che vadano nei club giusti e che ricevano la giusta retribuzione. Noi adottiamo un approccio incentrato sul giocatore e cerchiamo di lavorare solo con agenti affidabili, che rappresentano davvero gli interessi dei loro assistiti. Ce ne sono molti che operano con integrità e trasparenza, e noi evitiamo accordi poco chiari o situazioni al di fuori del mercato. I Percassi hanno sempre posto grande attenzione all’integrità, assicurandosi che gli agenti con cui trattiamo siano seri e che il vero beneficiario di un trasferimento all’Atalanta sia il giocatore, e non l’agente».

«La Serie A? La struttura del mercato è diversa rispetto all’NBA, ma sta evolvendo in quella direzione. La Serie A ha oggi un ottimo team di gestione e marketing, che sta cercando di adottare un approccio più globale, simile alla Premier League. I ricavi dai diritti televisivi internazionali sono aumentati in modo significativo, perché il campionato italiano è molto popolare in tutto il mondo. Attualmente, 11 club sono di proprietà di investitori americani o stranieri, che stanno cercando di introdurre pratiche più moderne nel campionato. Queste innovazioni vengono gradualmente assorbite e la Serie A sta diventando sempre più professionale. Il prodotto, poi, è di altissima qualità. Guardo quasi tutte le partite della Serie A e sono sempre emozionanti: i livelli di competitività sono altissimi, con punteggi come 3-2 o 2-1, e ogni partita può essere vinta o persa in qualsiasi momento. È un campionato appassionante, con stadi sempre pieni e tifosi straordinari».

«La Serie A può colmare il divario con la Premier League? Nel lungo periodo, se la gestione della lega continuerà a essere efficiente, la Serie A potrà essere molto competitiva rispetto alla Premier League. La qualità del calcio italiano è incredibile, la passione dei tifosi è straordinaria e l’Italia stessa è un mercato molto grande. Con l’evoluzione della tecnologia, sarà più facile accedere ai contenuti e il campionato potrà essere promosso a livello globale con maggiore efficacia. Non so se la Serie A raggiungerà mai il livello della Premier League, che ha un grande vantaggio in termini di sviluppo, ma sicuramente sta andando nella direzione giusta».

«Espansione globale dell’Atalanta? Stiamo dialogando con diversi sponsor globali, ma non possiamo ancora rivelare dettagli perché siamo in trattative. Stiamo internazionalizzando la base di sponsorizzazioni e lavorando con la lega per espandere la presenza della Serie A. Ad esempio, la Serie A ha aperto un ufficio a New York per essere più visibile negli Stati Uniti. Si sta anche parlando di portare più spesso le squadre in tournée negli USA. Tutte queste iniziative aiuteranno a rendere il campionato italiano più globale, il che sarà positivo sia per la lega che per l’Italia».

«Più investimenti in squadre come l’Atalanta? L’Atalanta è il nostro club principale e ne siamo molto orgogliosi. Abbiamo chiuso tra le prime 24 squadre per i playoff di Champions League e siamo stati eliminati per un soffio contro una squadra molto forte. Siamo stati a un solo punto dall’essere tra le prime 8, il che sarebbe stato straordinario. Un solo rigore avrebbe potuto fare la differenza. Detto questo, stiamo valutando investimenti in altri club. Strategie multi-club, come quelle adottate con successo dal Red Bull Group o dal Manchester City, possono creare sinergie vantaggiose. Ovviamente, non avrebbe senso investire in squadre direttamente in competizione tra loro. Bisogna trovare club in leghe diverse o a livelli differenti, in modo che possano collaborare e beneficiare di questa strategia. Nel complesso, credo che questo approccio possa essere positivo sia per l’Atalanta che per il calcio in generale», ha concluso Pagliuca.