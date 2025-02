La settimana che prende il via oggi è quella che determinerà le altre due squadre qualificate per le semifinali di Coppa Italia. Dopo i successi di Bologna e Milan (rispettivamente contro Atalanta e Roma) le formazioni già al prossimo turno attendono le avversarie che le sfideranno per un posto nella finalissima di Roma, in programma il prossimo 14 maggio.

Da un lato, l’Inter sfiderà la Lazio tra le mura amiche: chi vincerà troverà il Milan nella doppia semifinale. Dall’altra parte, toccherà all’Empoli giocarsela con la Juventus, per un match dal quale uscirà l’avversaria del Bologna sulla strada dell’ultimo atto allo stadio Olimpico. Con la definizione delle semifinaliste, inizierà anche a restringersi il campo sulle squadre che giocheranno la prossima Supercoppa italiana.

In attesa di capire se la futura edizione del torneo si giocherà in Arabia Saudita e se sarà confermato il format della Final Four, è possibile dare uno sguardo alla situazione sulle possibili squadre partecipanti. Partendo proprio dalla Coppa Italia, in attesa dei quarti in corsa ci sono Bologna, Milan, Empoli, Juventus, Inter e Lazio. Entro questa settimana il campo si restringerà solamente a quattro squadre.

Guardando invece al campionato, la corsa per i primi due posti sembra essere al momento un discorso tra Inter, Napoli e Atalanta (in rigoroso ordine di classifica). Il tema della qualificazione alla Supercoppa si potrebbe però allargare alla terza classificata in Serie A, qualora una delle finaliste di Coppa Italia fosse già sicura del proprio posto anche tramite il campionato (solo l’Inter sembra poter creare questa situazione ad ora).

Supercoppa italiana 2026 squadre qualificate – La situazione verso la prossima edizione

Dunque, sulla base di queste premesse, ecco le squadre in corsa per la prossima edizione della Supercoppa italiana, qualora fosse confermato il format della Final Four:

Finalista Coppa Italia – Milan, Inter o Lazio (da un lato); Bologna, Empoli o Juventus (dall’altro)

– Milan, Inter o Lazio (da un lato); Bologna, Empoli o Juventus (dall’altro) Prima classificata Serie A – Inter, Napoli o Atalanta

Con la definizione delle semifinali e il trascorrere delle giornate di campionato, la situazione sarà via via sempre più definita.